خطير وبالفيديو:شوفو الحكرة: شفارة مسلحين كريساو فتاة في مراكش ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو صادم جدا، يوثق لِلحظة قيام لصين مسلحين على دراجة نارية، باعتراض سبيل فتاة من أجل سرقة حقيبتها اليدوية.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو صادم جدا، يوثق لِلحظة قيام لصين مسلحين على دراجة نارية، باعتراض سبيل فتاة من أجل سرقة حقيبتها اليدوية.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن السرقة، جرت فصولها، أخيرا، بمدينة مراكش وبالتحديد بمنطقة البرادي قرب حي سوكوما، حيث قام لصان مسلحان بالأسلحة البيضاء وهما على دراجة من نوع " Dokker"، باعتراض سبيل فتاة وسرقا حقيبتها اليدوية.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو المثير، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية بمراكش الحمراء، بالتدخل السريع والفوري لإيقاف اللصين بينما استغل آخرون الفرصة لمطالبة جميع الأجهزة الأمنية بالانتشار أكثر خاصة في بعض الأحياء الشعبية، التي تعرف تواجدا كبيرا للخارجين عن القانون.