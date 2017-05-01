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عجل وحصري.. هذا هو موعد أولى جلسات الفنان المغربي سعد المجرد+تفاصيل تظهر لأول مرة

بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 12:22 عجل وحصري.. هذا هو موعد أولى جلسات الفنان المغربي سعد المجرد+تفاصيل تظهر لأول مرة | ثقافة و فنون
عجل وحصري.. هذا هو موعد أولى جلسات الفنان المغربي سعد المجرد+تفاصيل تظهر لأول مرة
علمت ''شوف تيفي'' أن أولى جلسات قضية الفنان المغربي سعد المجرد، ستكون بداية الأسبوع المقبل، وستجري فعالياتها بقصر العدالة بالعاصمة الفرنسية باريس.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن أولى جلسات قضية الفنان المغربي سعد المجرد، ستكون بداية الأسبوع المقبل، وستجري فعالياتها بقصر العدالة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذه الجلسة ستعرف معطيات جديدة ستكون في صالح المجرد بخصوص ليلة الواقعة، والتي سيصدم من خلالها المحامي الفرنسي "موريتي" هيئة الدفاع عن الفتاة الفرنسية "لورا بريول".

وأكد مصدر آخر أن القاضي خلال هذه الجلسة وبحضور ممثل النيابة العامة سيوجه للطرفين "سعد المجرد ولورا بريول" مجموعة من الأسئلة الحاسمة للكشف عن بعض المعطيات، التي ما تزال غامضة، مشيرا إلى أن التحقيق الجديد الذي فتحته الشرطة، انتهى تقريبا.

ومن جهة أخرى، فقد أكد مصدر قريب من محامي الفتاة الفرنسية "لورا بريول" في اتصال له مع "شوف تيفي" أن الأخير، يعلم جيدا حنكة الوحش موريتي نظرا لعلاقة الصداقة التي تجمع بينهما، ولهذا فإنه أعد ملف دفاعه بشكل جيد حتى يستطيع الدفاع عن موكلته وحتى يؤكد بأنها كانت ضحية العنف ومحاولة الاغتصاب.

وأشار ذات المصدر أن هناك احتمالا كبيرا أن يؤجل القاضي البث في القضية إلى شهر يونيو المقبل، للنظر في المعطيات الجديدة التي تم الإدلاء بها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بعض المعطيات غير مؤكدة، تشير إلى أن نهاية القضية بين المجرد ولورا بريول ستكون بتنازل هذه الأخيرة في حال التوصل إلى اتفاق بينهما.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعد المجرد المحامي الفرنسي الشرطة العنف المحامي الوحش

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