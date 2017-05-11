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بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 11:59 عاجل:الحزن يُخيم على أسرة أشهر مذيعة مغربية بعد هذا الخبر المفجع | ثقافة و فنون
عاجل:الحزن يُخيم على أسرة أشهر مذيعة مغربية بعد هذا الخبر المفجع
بكل حزن علمت ''شوف تيفي'' من مصادر داخل دار البريهي ، اليوم الخميس، أن مقدمة نشرات أحوال الطقس سميرة الفيزازي غادرت مصحة خاصة بمدينة الرباط بعد صراعها مع مرض السرطان لم ينفع معه علاج .

شوف تيفي:م م/م غ

بكل حزن علمت "شوف تيفي" من مصادر داخل دار البريهي ، اليوم الخميس، أن مقدمة نشرات أحوال الطقس سميرة الفيزازي غادرت مصحة خاصة بمدينة الرباط بعد صراعها مع مرض السرطان لم ينفع معه علاج .

و قالت مصادرنا، إن الأطباء المسؤولين على حالة سيدة الطقس الأولى بالمغرب، طالبوا من عائلتها نقلها إلى منزلها بعد عدم قدرتها على التجاوب مع العلاج.

و أضافت ذات المصادر، إنه جرى نقل سميرة الفيزازي إلى مسقط رأسها بمدينة الناظور في وضعية صحية حرجة.

جدير بالذكر، أن سميرة الفيزازي تعتبر من بين أشهر الصحافيات بالمغرب ،حيث حفرت اسمها في أذهان المغاربة بطريقتها الخاصة من خلال تقديم النشرات الجوية لأزيد من ربع قرن.

سميرة الفزازي

‫شوف تيفي

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