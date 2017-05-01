عاجل.. بعد ''مي عيشة'': شخص يهدد بالانتحار من أعلى عمود كهربائي بدكالة ﻿

في سيناريو مشابه لواقعة ''مي عيشة'' بالرباط، علمت ''شوف تيفي'' أن منطقة خميس الزمامرة بدكالة ضواحي مدينة الجديدة، تعرف في هذه اللحظات من يومه الخميس، حالة استنفار أمني كبير، بسبب تهديد شخص بالانتحار

"شوف تيفي"

في سيناريو مشابه لواقعة "مي عيشة" بالرباط، علمت "شوف تيفي" أن منطقة خميس الزمامرة بدكالة ضواحي مدينة الجديدة، تعرف في هذه اللحظات من يومه الخميس، حالة استنفار أمني كبير، بسبب تهديد شخص بالانتحار ورمي نفسه من أعلى عمود كهربائي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن العديد من المواطنين، تجمعوا حول الشخص في محاولة منهم إقناعه بالعدول عن فكرة الانتحار، مشيرا إلى أن الأسباب، التي دفعت بهذا الشخص إلى التهديد بإنهاء حياته ما تزال إلى غاية كتابة هذه الأسطر مجهولة.