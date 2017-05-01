عاجل.. كارثة إنسانية : ترامواي سلا يحصد الأرواح ..وهذه هي التفاصيل المؤلمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن ترامواي مدينة سلا، أنهى قبل قليل من يومه الخميس، حياة شاب بطريقة بشعة جدا أدمت القلوب وهزت النفوس.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن ترامواي مدينة سلا، أنهى قبل قليل من يومه الخميس، حياة شاب بطريقة بشعة جدا أدمت القلوب وهزت النفوس.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذه الفاجعة، وقعت بالضبط بالقرب من محطة القطار، حيث دهس "الترامواي" الشاب حينما كان يحاول تجاوز سكته.

وأكد المصدر ذاته أن الحادث، آلم المتواجدين بعين المكان، وقد قامت سيارة لإسعاف بنقل جثمان المتوفي إلى مستودع الأموات.