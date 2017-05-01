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في سابقة من نوعها.. إيطاليا تلغي فيزا ''شنغن''

بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 11:16 في سابقة من نوعها.. إيطاليا تلغي فيزا شنغن | مجتمع
في سابقة من نوعها.. إيطاليا تلغي فيزا ''شنغن''
أكدت الهيئة القومية للطيران المدني الإيطالية، بداية الأسبوع الجاي، أنه سيجري تعليق العمل باتفاقية ''شنغن'' للقادمين إليها عبر كافة مطارات البلاد، اعتبارا من منتصف الأسبوع الحالي، ضمن الإجراءات

شوف تيفي:

أكدت الهيئة القومية للطيران المدني الإيطالية، بداية الأسبوع الجاي، أنه سيجري تعليق العمل باتفاقية "شنغن" للقادمين إليها عبر كافة مطارات البلاد، اعتبارا من منتصف الأسبوع الحالي، ضمن الإجراءات الأمنية المتعلقة بقمة السبع في "تاورمينا".

وذكرت الهيئة في بيان لها ، أن "اجتماعا قد عقد اليوم، بمقر الهيئة في روما، وحضره مسؤولون في وزارة الداخلية، تم على إثره اتخاذ قرار بتنفيذ الإجراءات الأمنية الخاصة بحماية قمة تاورمينا لمجموعة السبع".

وأضافت "سيوقف العمل باتفاقية شنغن، ابتداء من يوم أمس الأربعاء، وحتى 30 من الشهر ماي الجاري، وسيشمل كذلك تعطيل تطبيق شنغن الحدود البحرية والبرية للبلاد، خلال التاريخ نفسه".

ومن المقرر أن تعقد قمة قادة مجموعة السبع (الولايات المتحدة، واليابان، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وكندا، وبريطانيا) في "تاورمينا" الإيطالية في 26 و27 ماي الجاري. وتنص اتفاقية "شنغن" على حرية العبور بدون تأشيرة لمواطني 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ما عدا رومانيا، وبلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا وليشتنشتاين، والمملكة المتحدة، وإيرلندا، وسويسرا.

وكانت وزارة الداخلية الإيطالية قد أعلنت خلال الشهر الماضي، أن "الإجراءات الأمنية المشددة الخاصة بقمة تاورمينا، ستكون نشيطة اعتبارا من 10 إلى عاية 30 ماي". مشيرة أن "سبعة آلاف رجل (شرطة وجيش)، منهم 4000 من أجهزة الشرطة والدرك، و3000 تابعين للجيش الإيطالي سيقومون على حماية نطاق يبلغ 10 كيلومترات حول مقر القمة، كما سيتم توفير الأمن البحري من خلال تواجد 550 من أفراد مختلف الأجهزة الأمنية".

ومن بين التدابير المتخذة، التصدي لإمكانية القيام باعتداءات بالشاحنات أو ما شابه ذلك، من خلال وضع حواجز وعوائق على الطرق، وفرض حظر على حركة المركبات الثقيلة، خلال الفترة المذكورة.

‫شوف تيفي

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المملكة المتحدة أيرلندا سويسرا إيطاليا تأشيرة شينغن

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