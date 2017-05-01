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قبل شهر رمضان: حجز أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بالمغرب

بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 11:14 قبل شهر رمضان: حجز أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بالمغرب | حوادث و حقوق
قبل شهر رمضان: حجز أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بالمغرب
أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية عن حجز وإتلاف 290 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، خلال شهر أبريل 2017 على الصعيد الوطني.

''شوف تيفي''

أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية عن حجز وإتلاف 290 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، خلال شهر أبريل 2017 على الصعيد الوطني.

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن الأمر يتعلق بالأساس باللحوم الحمراء والبيضاء (240 طن)، ومنتجات البحر (47 طن)، والحليب ومشتقاته (طنان)، ومنتجات غذائية متنوعة (طن واحد)، مشيرا إلى تقديم 221 ملفا أمام المحاكم المختصة من أجل البث فيها.

وعند الاستيراد، أشار البلاغ إلى إرجاع 59 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل، لافتا إلى تسليم 4316 شهادة قبول بعد مراقبة نحو مليون و625 ألف طن من المنتجات الغذائية.

وعند التصدير، فقد تمت مراقبة 222 ألف و150 طنا من المنتجات الغذائية أسفرت عن إصدار 10 آلاف و460 شهادة صحية وصحية نباتية.

من جهة أخرى، أبرز المصدر ذاته أن مصالح المكتب منحت 96 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 5239 اعتمادا وترخيصا صحيا مسلما من طرف المكتب، والقيام بـ1100 زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية.

كما قامت هذه المصالح ب300 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية، ومنحت 934 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة التلف، وقامت بتعليق الاعتماد الصحي لمؤسستين وسحبه لأربع مؤسسات لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المواد الفاسدة اللحوم المنتجات الغدائية

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