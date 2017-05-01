طائرة ''إلياس العماري'' الغير قانونية داخل البرلمان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن عضوا بفريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد وضع سؤالا كتابيا لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك يسائله عن حقيقة ما أثير عن إستعمال إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن عضوا بفريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد وضع سؤالا كتابيا لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك يسائله عن حقيقة ما أثير عن إستعمال إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة لطائرة خاصة أجنبية أثناء تحركاته بين مدن المملكة إبان الحملة الانتخابية لاقتراع يوم 7 أكتوبر المنصرم.



وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فالبرلماني طالب من الوزير المكلف، بتقديم معطيات حول حقيقة الواقعة، ونتائج التحقيق الذي قيل بأنه فتح من طرف مديريات بوزارة التجهيز والنقل خاصة المعنية ''بالسلامة الجوية''، وكذا ما تم تداوله سابقا بدخول المكتب الوطني للمطارات على الخط.



وإستنادا لمصادر ''شوف تيفي'' فالسؤال الكتابي موجود على مكتب رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بالبرلمان، حيث ينتظر توقيعه لتقديمه لمكتب مجلس النواب، حيث ينتظر أن يتم إثارته في أول جلسة عمومية مخصصة لأسئلة النواب البرلمانيين بعد المصادقة على قانون المالية المنتظر خلال نهاية الأسبوع الجاري.