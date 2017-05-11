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خطير ..جبهة البوليساريو تغتال رئيس هذه الدولة العربية

بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 11:05 خطير ..جبهة البوليساريو تغتال رئيس هذه الدولة العربية | بوليتيك
خطير ..جبهة البوليساريو تغتال رئيس هذه الدولة العربية
كشف موقع ''أنباء أنفو'' الموريتاني، أن مصادر قريبة من جبهة البوليساريو، أكدت أمس الأربعاء، أن أعضاء بالجبهة كانوا مع رئيس موريتانيا الأسبق أعل ولد محمد فال، في الموقع نفسه لحظة مفارقته الحياة !.

"شوف تيفي"

كشف موقع "أنباء أنفو" الموريتاني، أن مصادر قريبة من جبهة البوليساريو، أكدت أمس الأربعاء، أن أعضاء بالجبهة كانوا مع رئيس موريتانيا الأسبق أعل ولد محمد فال، في الموقع نفسه لحظة مفارقته الحياة !.

وذكرت مصادر الموقع الموريتاني أن ولد محمد فال كان داخل منطقة ‘‘ ميجي ‘‘ الخاضعة لنفوذ جبهة البوليساريو و الجبهة علمت بخبر الوفاة قبل أن تعلم به حكومة موريتانيا، التي لم يكن بمقدورها الوصول إلى موقع الجثمان وانتظرت أن توصله إلى منطقة تابعة للنفوذ الموريتاني سيارات تابعة لجبهة البوليساريو.

وأكد الموقع ذاته أن خطورة المعلومات الجديدة تزيد في طرح علامات الاستفهام حول امتناع حكومة نواكشوط إجراء تحقيق حول سبب الوفاة خصوصا وأن أحدا من خمسة أشخاص اثنان منهما صحراويان كانوا مع رئيس موريتانيا الأسبق.

وطرح الموقع سؤال حول ما السبب الذي لم يدفع نواكشوط إلى التحقيق في وفاة الرئيس السابق؟، مشيرة إلى أن السؤال الذي يفرض نفسه ..هل اغتيل ولد محمد فال غدرا ..؟.. وهل لعبت البوليساريو دور الاغتيال تلبية لرغبة مشتركة لها مع أطراف أخرى… !!؟

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