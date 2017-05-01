هكذا ردت الفنانة ديما بياعة على زواج طليقها من أشهر مذيعة عربية ﻿

''سعيدة لكون وفاء زوجة أب أولادي'': هكذا علقت الفنانة السورية ديما بياعة على خبر زواج الفنان السوري تيم حسن من الإعلامية الشهيرة وفاء الكيلاني.

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"سعيدة لكون وفاء زوجة أب أولادي": هكذا علقت الفنانة السورية ديما بياعة على خبر زواج الفنان السوري تيم حسن من الإعلامية الشهيرة وفاء الكيلاني.



و قالت الفنانة السورية، في تصريح لتلفزيون العربية:"أنا أحب وفاء كثيراً وسعيدة لكونها زوجة أب أولادي.."

وكشفت ديمة أنها علمت بالخبر من مواقع التواصل، ولم يكن لها علم مسبق بزواجهما.



تجدر الإشارة ان الفنان السوري تيم حسن عقد قرانه مؤخرا على الإعلامية المصرية وفاء بعد قصة حب جمعتهما.