 فضيحة وحصريا..فنان مغربي مشهور كيشم الكوكايين وها كيفاش عاش في إيطاليا مع بنات الليل+تفاصيل صادمة ﻿
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فضيحة وحصريا..فنان مغربي مشهور كيشم الكوكايين وها كيفاش عاش في إيطاليا مع بنات الليل+تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 10:52 فضيحة وحصريا..فنان مغربي مشهور كيشم الكوكايين وها كيفاش عاش في إيطاليا مع بنات الليل+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
فضيحة وحصريا..فنان مغربي مشهور كيشم الكوكايين وها كيفاش عاش في إيطاليا مع بنات الليل+تفاصيل صادمة
توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات مثيرة بخصوص فنان مغربي شاب متخصص في أداء اللون الشعبي، نتحفظ عن ذكر اسمه، تفيد أنه قضى قبل سنتين ستة أشهر بالديار الإيطالية، عاش خلالها الجحيم في رحلته عن البحث عن ''الأوراق''

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمعلومات مثيرة بخصوص فنان مغربي شاب متخصص في أداء اللون الشعبي، نتحفظ عن ذكر اسمه، تفيد أنه قضى قبل سنتين ستة أشهر بالديار الإيطالية، عاش خلالها الجحيم في رحلته عن البحث عن "الأوراق" حتى يتمكن من الاستقرار بأوروبا بشكل قانوني .

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الفنان، حصل على تأشيرة تبلغ مدتها ثلاثة أشهر، ومباشرة بعد وصوله للديار الإيطالية، كان يحيي بعض السهرات بمجموعة من الملاهي الليلية خاصة بميلانو، مشيرا إلى أنه اضطر بعد ذلك نتيجة عجزه عن دفع إيجار غرفته بأحد الفنادق إلى العيش مع مجموعة من "بنات الليل" اللائي تعرفن عليه في ملاهي ليلية.

وأشار المصدر ذاته أن هذا الفنان، عاش حياة الضياع ليجد نفسه بعد ذلك مدمنا على مخدر "الكوكايين"، ما جعله يقوم بالنصب على بعض معارفه هناك للحصول على مبالغ مالية بدعوى قدرته على جلب فنانين مغاربة كبار إلى بعض الملاهي الليلية، قبل أن يتقدم بالزواج من فتاة مغربية بهدف الحصول على أوراق الإقامة، بعد أن أصبح وجوده بالديار الإيطالية غير قانوني.

وأكد مصدر "شوف تيفي" أن أسرة هذا الفنان، اضطرت إلى التدخل، وساعدته للعودة إلى أرض الوطن، حتى يستطيع فتح صفحة جديدة في حياته، وينطلق من جديد في مساره الفني.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي أوروربيا الديار الإيطالية مبالغ مالية الفنادق الزواج الكوكايين

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