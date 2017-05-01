خطير..مستوطنون إسرائليون يقتحمون قبر النبي ''يوسف'' بنابلس ﻿

أقدم المئات من المستوطنين الإسرائيليين صباح اليوم الخميس، على اقتحام قبر النبي يوسف بمدينة ''نابلس'' بالضفة الغربية المحتلة.

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أقدم المئات من المستوطنين الإسرائيليين صباح اليوم الخميس، على اقتحام قبر النبي يوسف بمدينة "نابلس" بالضفة الغربية المحتلة.



وأكدت مصادر إعلامية فلسطينية أن العشرات من الآليات العسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، حيث انتشرت في محيط قبر النبي "يوسف" وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة واعتلى عدد من القناصة أسطح البنايات المطلة على المنطقة تمهيدا لدخول المستوطنين.



وأفادت المصادر أن عشرات الحافلات الكبيرة التي تنقل مئات المستوطنين وصلت اليوم الخميس، قادمة من حاجز عسكري شرق المدينة ترافقهم بعض دوريات الاحتلال.