عاجل..وزارة التربية الوطنية تفتح تحقيقا بخصوص واقعة تعرض فتاة للتعنيف على يد مدير دار الطالبة بـ ''واد لو'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرمطلعة، أن وزارة التربية الوطنية دخلت على خط الاتهامات التي وجهتها تلميذة لمدير دار الطالبة بواد لو و قررت فتح تحقيق بتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك للكشف عن جميع الخيوط

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصادرمطلعة، أن وزارة التربية الوطنية دخلت على خط الاتهامات التي وجهتها تلميذة لمدير دار الطالبة بواد لو و قررت فتح تحقيق بتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك للكشف عن جميع الخيوط المتعلقة بتعرض التلميذة للتعنيف على يد مدير الدار المدعو عبد السلام عيون.

و قالت مصادرنا،إن مصالح وزارة الداخلية لم تتدخل في قضية تعرض تلميذة للتعنيف على يد مدير دار الطالبة بواد لو نواحي الشاون والتي كانت "شوف تيفي" سباقة للكشف عن تفاصيلها الأولى.

وكانت "شوف تيفي" قد نشرت أمس الأربعاء، تسجيلا صوتيا، يوثق اللحظة التي قيل بأن التلميذة "زينب" تعرضت فيها للاعتداء على يد المدير، الذي نفى نفيا قاطعا في تصريحه المعطيات المسربة، كاشفا أن التلميذة محرضة من جهات خارجية نظرا لشغله منصب النائب الأول لرئيس جماعة واد لو.