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عاجل وحصري..هذه هي حقيقة حصول الأستاذ صاحب فضيحة ''النقط مقابل الجنس'' على السراح المؤقت

بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 10:11 عاجل وحصري..هذه هي حقيقة حصول الأستاذ صاحب فضيحة النقط مقابل الجنس على السراح المؤقت | حوادث و حقوق
عاجل وحصري..هذه هي حقيقة حصول الأستاذ صاحب فضيحة ''النقط مقابل الجنس'' على السراح المؤقت
نفى مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن يكون الأستاذ ''ه.أ'' صاحب فضيحة ''الجنس مقابل الجنس'' قد حصل على السراح المؤقت، بعد الطلب الذي تقدم به محاميه الخاص للنيابة العامة بالغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية

"شوف تيفي"

نفى مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن يكون الأستاذ "ه.أ" صاحب فضيحة "الجنس مقابل الجنس" قد حصل على السراح المؤقت، بعد الطلب الذي تقدم به محاميه الخاص للنيابة العامة بالغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتطوان.

وأكد المصدر ذاته أن النيابة العامة، رفضت منح السراح المؤقت للأستاذ رغم تقديم محاميه لبعض الضمانات، ولهذا فإنه ما يزال متواجد بسجن الصومال بمدينة تطوان إلى غاية الثلاثين من شهر ماي الجاري، حيث سيتم عقد الجلسة الثانية.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر إعلامية، كشفت ليلية أمس الأربعاء، أن الأستاذ، حصل على السراح المؤقت، وقد غادر سجن الصومال.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الأستاذ المحكمة الابتدائية تطوان السراح المؤقت

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