بالفيديو.. بعد الريادة الإفريقية و العربية ''شوف تيفي'' تحصد جائزة جديدة ﻿

توجت قناة ''شوف تيفي'' بجائزة أفضل قناة إلكترونية بالمغرب من طرف الجمهور السلاوي أمس الثلاثاء , على هامش مهرجان ''شبابيات'' في دورته الرابعة الذي تنظمه

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



توجت قناة "شوف تيفي" بجائزة أفضل قناة إلكترونية بالمغرب من طرف الجمهور السلاوي أمس الثلاثاء , على هامش مهرجان "شبابيات" في دورته الرابعة الذي تنظمه جمعية "مغرب و فنون و رياضات " بدعم من وزارة الإتصال و الثقافة و بشراكة مع شركة "افريقيا غاز" , و ذلك بعد الأرقام القياسية العربية و الإفريقية التي حققتها "شوف تيفي" ببلوغها 13 مليون متتبع عبر صفحتها بالفايسبوك.



و قال رئيس المهرجان خلال تصريح لـ"شوف تيفي" أن الدورة الحالية تحتفي بفن الإعلام و الصحافة الرقمية بإعتبارها فنون موازية , و يسعى المنظمون إلى إدماج عدد من الفنون الموازية كالطبخ و الرياضة مع الموسيقى .



الحفل حضره نائب عمدة مدينة سلا و عدد من المسؤولين الجماعيين والمستشارين بالإضافة إلى جمع من الفنانين في مقدمتهم "أميمة أمسعدي" و "عادل بلحجام" , الهدف منه تشجيع المواهب و الطاقات الشابة .