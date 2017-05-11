 مجلس الأمن الدولي يعرب عن تعاطفه مع المغرب بعد الهجوم المسلح على الجنود المغاربة بإفريقيا الوسطى+صور للجنود المصابين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مجلس الأمن الدولي يعرب عن تعاطفه مع المغرب بعد الهجوم المسلح على الجنود المغاربة بإفريقيا الوسطى+صور للجنود المصابين | بوليتيك

مجلس الأمن الدولي يعرب عن تعاطفه مع المغرب بعد الهجوم المسلح على الجنود المغاربة بإفريقيا

يا ربي السلامة..عرس ينتهي بفاجعة بعد سقوط جدار..وهذا عدد القتلى | دولي

يا ربي السلامة..عرس ينتهي بفاجعة بعد سقوط جدار..وهذا عدد القتلى

قبل رمضان..زفاف جماعي بوجدة..طقوس خاصة | بووز

قبل رمضان..زفاف جماعي بوجدة..طقوس خاصة

الأميرة للا مليكة تترأس بعين عتيق حفل إطلاق الأسبوع الوطني للهلال الأحمر المغربي | بوليتيك

الأميرة للا مليكة تترأس بعين عتيق حفل إطلاق الأسبوع الوطني للهلال الأحمر المغربي

على خطى النساء..رجال يَعْتنون ببشرتهم بـ الماسكات(فيديو) | بووز

على خطى النساء..رجال يَعْتنون ببشرتهم بـ'' الماسكات''(فيديو)

أمريكا تدرب الجيش المغربي على مواجهة القراصنة | بوليتيك

أمريكا تدرب الجيش المغربي على مواجهة القراصنة

بعد خمس سنوات من الغياب..ليلى الكوشي تعود بليام في رمضان | بووز

بعد خمس سنوات من الغياب..ليلى الكوشي تعود ''بليام'' في رمضان

هذا ما قام به الحموشي شخصيا قبل انطلاق فعاليات مهرجان موازين | ثقافة و فنون

هذا ما قام به الحموشي شخصيا قبل انطلاق فعاليات مهرجان موازين

نجاح كبير لبرنامج شبابيات بمدينة سلا وتكريم رائع لقناة شوف تيفي من طرف السلاويين | بووز

نجاح كبير لبرنامج شبابيات بمدينة سلا وتكريم رائع لقناة شوف تيفي من طرف السلاويين

من يلعب في طنجرة الريف؟

مجلس الأمن الدولي يعرب عن تعاطفه مع المغرب بعد الهجوم المسلح على الجنود المغاربة بإفريقيا الوسطى+صور للجنود المصابين

بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 09:36 مجلس الأمن الدولي يعرب عن تعاطفه مع المغرب بعد الهجوم المسلح على الجنود المغاربة بإفريقيا الوسطى+صور للجنود المصابين | بوليتيك
مجلس الأمن الدولي يعرب عن تعاطفه مع المغرب بعد الهجوم المسلح على الجنود المغاربة بإفريقيا الوسطى+صور للجنود المصابين
أعرب مجلس الأمن الدولي ، عن تعاطفه مع المغرب في أعقاب الهجوم المسلح الذي شن الاثنين الماضي ضد دورية لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعرب مجلس الأمن الدولي ، عن تعاطفه مع المغرب في أعقاب الهجوم المسلح الذي شن الاثنين الماضي ضد دورية لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى(مينوسكا)، والذي خلف مقتل أربعة أشخاص وعشرة جرحى، من بينهم تسعة مغاربة، في حين ما زال يعتبر عسكري مغربي آخر من قبعات الزرق في عداد المفقودين.

وأبرز بيان للهيئة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة أن "أعضاء المجلس يعربون (...) عن تعاطفهم العميق مع أسر جنود حفظ السلام الجرحى، والجندي الآخر الذي يوجد في عداد المفقودين، وكذا مع (...) المملكة المغربية وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)".

كما أعربوا عن متمنياتهم بالشفاء العاجل للجرحى، داعين سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى "لمواصلة البحث عن عنصر قبعات الزرق المنتمي لبعثة مينوسكا والذي يوجد في عداد المفقودين".

وأدان المجلس "بأشد العبارات الهجوم ضد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى من قبل عناصر يشتبه في أنها من "أنتي - بالاكا"، مجددا التأكيد على أن الهجمات ضد جنود حفظ السلام قد ترتقي إلى "جرائم حرب". كما ذكر الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

وطلب أعضاء المجلس أيضا من حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى "التحقيق فورا في هذا الهجوم وتقديم مرتكبيه إلى العدالة."

وجددوا التأكيد على دعمهم الكامل لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) و"مساندتهم القوية" للممثل الخاص للأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى، بارفي أونانغا-أنيانغا وبعثة الأمم المتحدة من أجل مساعدة سلطات وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى في جهودهم الرامية لإرساء السلام والاستقرار الدائم في البلاد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي القانون الدولي إفريقيا الوسطى بعثة الأمم المتحدة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الأميرة للا مليكة تترأس بعين عتيق حفل إطلاق الأسبوع الوطني للهلال الأحمر المغربي | بوليتيك

الأميرة للا مليكة تترأس بعين عتيق حفل إطلاق الأسبوع الوطني للهلال الأحمر المغربي

أمريكا تدرب الجيش المغربي على مواجهة القراصنة | بوليتيك

أمريكا تدرب الجيش المغربي على مواجهة القراصنة

الرميد يعلنها مدوية.. لا يمكن أن نسمح بالمثلية والعلاقات الجنسية خارج الزواج | بوليتيك

الرميد يعلنها مدوية.. لا يمكن أن نسمح بالمثلية والعلاقات الجنسية خارج الزواج

سعد الدين العثماني يناقش مقترحات التعيين في المناصب العليا مع وزرائه | بوليتيك

سعد الدين العثماني يناقش مقترحات التعيين في المناصب العليا مع وزرائه

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. عسل النحل الحضرمي.. وشهرة عالمية | قنوات أخرى
منذ 3 دقائق

بالفيديو.. عسل النحل الحضرمي.. وشهرة عالمية

قبل رمضان..زفاف جماعي بوجدة..طقوس خاصة | خارج البلاطو

قبل رمضان..زفاف جماعي بوجدة..طقوس خاصة

على خطى النساء..رجال يَعْتنون ببشرتهم بـ الماسكات (فيديو) | روبورتاج

على خطى النساء..رجال يَعْتنون ببشرتهم بـ'' الماسكات'' (فيديو)

بعد خمس سنوات من الغياب..ليلى الكوشي تعود بليام في رمضان | بــووز

بعد خمس سنوات من الغياب..ليلى الكوشي تعود '' بليام '' في رمضان

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مجلس الأمن الدولي يعرب عن تعاطفه مع المغرب بعد الهجوم المسلح على الجنود المغاربة بإفريقيا الوسطى+صور للجنود المصابين | بوليتيك
منذ 23 دقيقة

مجلس الأمن الدولي يعرب عن تعاطفه مع المغرب بعد الهجوم المسلح على الجنود المغاربة بإفريقيا

يا ربي السلامة..عرس ينتهي بفاجعة بعد سقوط جدار..وهذا عدد القتلى | دولي

يا ربي السلامة..عرس ينتهي بفاجعة بعد سقوط جدار..وهذا عدد القتلى

قبل رمضان..زفاف جماعي بوجدة..طقوس خاصة | بووز

قبل رمضان..زفاف جماعي بوجدة..طقوس خاصة

الأميرة للا مليكة تترأس بعين عتيق حفل إطلاق الأسبوع الوطني للهلال الأحمر المغربي | بوليتيك

الأميرة للا مليكة تترأس بعين عتيق حفل إطلاق الأسبوع الوطني للهلال الأحمر المغربي

﻿ ﻿
أمس 17:16 GMT

عاجل وبالصورة.. وفاة فنانة مغربية معروفة يومه الأربعاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.