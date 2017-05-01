يا ربي السلامة..عرس ينتهي بفاجعة بعد سقوط جدار..وهذا عدد القتلى ﻿

"شوف تيفي"
أفادت وكالة رويتيرز البريطانية، أن الشرطة الهندية، قالت اليوم الخميس إن 23 شخصا لقوا حتفهم، بينما أصيب 30 آخرين عندما انهار جدار على الحضور في حفل زفاف.
وأكدت الوكالة البريطانية أن مسؤولا بالشرطة، قال إن الجدار البالغ ارتفاعه 3.6 متر انهار نتيجة الأمطار الغزيرة وسقط على قاعة الزفاف بولاية راجستان الغربية أثناء تناول المدعوين العشاء، مضيفا أن من بين القتلى خمسة أطفال.
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