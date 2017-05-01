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أمريكا تدرب الجيش المغربي على مواجهة القراصنة

بتاريــخ : 11 ماي 2017 / 05:53 أمريكا تدرب الجيش المغربي على مواجهة القراصنة | بوليتيك
أمريكا تدرب الجيش المغربي على مواجهة القراصنة
حلت سفينة حربية من البحرية الملكية ضيفة على الأسطول السادس الأمريكي في منطقة عمليات الأسطول في قاعدة بإيطاليا للتدرب على الدفاع عن القوارب والسفن ومواجهة عمليات القرصنة التي باتت تتزايد في الفترة

شوف تيفي

حلت سفينة حربية من البحرية الملكية ضيفة على الأسطول السادس الأمريكي في منطقة عمليات الأسطول في قاعدة بإيطاليا للتدرب على الدفاع عن القوارب والسفن ومواجهة عمليات القرصنة التي باتت تتزايد في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أيام قليلة على إجراء مناورات الأسد الإفريقي بالقاعدة العسكرية طانطان.

وحسب يومية المساء، فإن البحرية الأمريكية أعلنت أن سفينة دورية تابعة للبحرية شاركت في دورة تدريبية مع "طراد أمريكي للصواريخ الموجهة"، مشيرا إلى أن التدريب شهد إقامة حظر بحري وإجراء دورة تدريبية صغيرة للدفاع عن القوارب بمشاركة سفينة الجيش المغربي "الحارثي".

وكشفت ذات المصادر، أن البحرية الأمريكية كشفت أن طراد الصواريخ الموجهة من طراز تيكونديروجا شارك في عملية التعاون مع البحرية الملكية المغربية بتاريخ 5 ماي الماضي أثناء تواجدها في منطقة عمليات الأسطول السادس الأمريكي، وهو الأسطول الذي يعد الأقوى في العالم إذ يتميز بمعدات متقدمة منها حاملات الطائرات والطائرات الحربية الحديثة وكتيبة المشاة المحمولة على سفن برمائية.

 

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أمريكا تدرب الجيش المغربي مواجهة القراصنة

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