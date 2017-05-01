هذا ما قام به الحموشي شخصيا قبل انطلاق فعاليات مهرجان موازين ﻿

يشرف المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي شخصيا على التحضير للخطة الأمنية المواكبة لإحتضان العاصمة الإداراية الرباط مهرجان موازين والذي ستنطلق فعاليته نهاية هذا الأسبوع.

شوف تيفي

يشرف المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي شخصيا على التحضير للخطة الأمنية المواكبة لإحتضان العاصمة الإداراية الرباط مهرجان موازين والذي ستنطلق فعاليته نهاية هذا الأسبوع.

وحسب ما كشفت عنه يومية الأحداث المغربية، فإن المديرية العامة للأمن الوطني حرصت على توفير العناصر البشرية والتجهيزات اللوجيستيكية اللازمة لتأمين هذا الحفل.

هذا ومن المنتظر أن يعرف مهرجان موزاين في دورته 16 حضورا جماهيريا غفيرا بفضل النجوم الذين سيطلون على الجماهير المغربية أمثال، شاغل أزنافور، إنريكي إيغليسياس، دومي لوفاتو،أسماء لمنور، جورج وسوف وآخرون.