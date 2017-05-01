قهيوة مع الحباب..الفنان الشعبي حميد المرضي لشوف تيفي:أنا عندي تاريخ فالساحة الفنية والفن الشعبي ولا مييَع حيث مكاينش الجديد والإبداع ..كنت كنسوى 50 مليون ودابا والو مع القرصنة