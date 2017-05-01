'' جباس '' متهم بالسطو على بريطاني في مليارين ﻿

أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية عين السبع الدارالبيضاء بإحضار متهم في قضية نصب، ضحيتها مستثمر بريطاني إثر استدراجه للإستثمار في العقار قبل أن يلتهم كل حقوقه المالية والتي بلغت حسب تقديرات

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أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية عين السبع الدارالبيضاء بإحضار متهم في قضية نصب، ضحيتها مستثمر بريطاني إثر استدراجه للإستثمار في العقار قبل أن يلتهم كل حقوقه المالية والتي بلغت حسب تقديرات أولية مليارين.

وكشف يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الخميس، أنه سيتم تقديم المشتبه فيه من أجل الإستماع لأقواله في التهم المنسوبة إليه والتي كانت موضوع تحقيقات وأبحاث بوليسية استغرقت سنوات طويلة.

وفي تفاصيل الواقعة، كان المتهم الذي أصبح اليوم مقاولا في مجال البناء، التقى المستثمر البريطاني العراقي الأصل قبل سنوات، إذ كان حينها يشتغل كـ «جباس» تكلف ببعض الأعمال، قبل أن يفاتحه في مجال الإستثمار في البناء، معتمدا على معرفته ودرايته بالمجال، ما أغرى البريطاني ليقرر الأخير الدخول معه في مشروع.