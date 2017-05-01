حملة تمشيطية واسعة تُطيح بثلاثة عشرة شخصا بمقهى متخصص في ترويج المخدرات والقرقوبي بالهراويين ﻿

علمت شوف تيفي أن عناصر الدائرة الأمنية رقم 23 قامت ليلة يومه الأربعاء بحملة تمشيطية واسعة بمنطقة الهراويين بالدارالبيضاء شملت مداهمة مقهى « دوار الضبوعا » أسفرت عن إيقاف 13 شابا يتاجرون ويستهلكون

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن عناصر الدائرة الأمنية رقم 23 قامت ليلة يومه الأربعاء بحملة تمشيطية واسعة بمنطقة الهراويين بالدارالبيضاء شملت مداهمة مقهى « دوار الضبوعا » أسفرت عن إيقاف 13 شابا يتاجرون ويستهلكون مخدر الشيرا والقرقوبي.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن المقهى المذكور الكائن بمنطقة الهراويين معروف بهاته الأعمال المشبوهة لدى العناصر الأمنية، وفور إلقاء القبض على المعنيين بالأمر تم نقلهم إلى مصلحة الإستمرار التابعة للمنطقة الأمنية مولاي رشيد إذ تم تنقيطهم ووضع رهن تدابير الحراسة النظرية، على أن يتم إحالتهم على النيابة العامة ومتابعتهم في التهم المنسوبة إليهم.

تجدر الإشارة إلى أن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي كان قد أقال عميد إقليمي الشهر الجاري كان يشتغل بذات الدائرة التي قامت بالمداهمة المذكورة وذلك بسبب تهمة الإرتشاء من أصحاب المقاهي المتخصصة في تجارة المخدرات والقرقوبي.