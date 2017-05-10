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السجن لأشهر صحافي مصري وهذه تهمته

بتاريــخ : 10 ماي 2017 / 23:06 السجن لأشهر صحافي مصري وهذه تهمته | دولي
السجن لأشهر صحافي مصري وهذه تهمته
قررت محكمة جنح مدينة نصر المصرية اليوم الأربعاء برئاسة المستشار رامي عرايس بالحكم على الإعلامي المصري توفيق عكاشة بالسجن لمدة سنة وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

شوف تيفي 

قررت محكمة جنح مدينة نصر المصرية اليوم الأربعاء برئاسة المستشار رامي عرايس بالحكم على الإعلامي المصري توفيق عكاشة بالسجن لمدة سنة وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

 وحسب موقع « اليوم السابع » فإن أحد المحامين تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم فيه الإعلامي الشهير توفيق عكاشة بتزوير شهادة الدكتوراه الخاصة به التي قدمها ضمن أوراق ترشحه لمجلس النواب.

هذا ومن خلال التحقيقات تبين أن توفيق عكاشة قام بشراء وتزوير شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير معتمدة في مصر، وأكدت مذكرة المباحث من خلال الجهات الرسمية في الخارج كذب توفيق عكاشة وتزويره للدكتوراه الخاصة به.

ويعتبر الإعلامي المصري توفيق عكاشة من بين الإعلاميين المثيرين للجدل بسبب تصريحاته وتدخلاته بخصوص مواضيع مختلفة.

 

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