خطير.. محاولة اغتيال وزيرة الصحة ﻿

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تمكنت السلطات الأمنية العراقية مساء يومه الأربعاء من إحباط محاولة اغتيال وزيرة الصحة عديلة حمود عن طريق قنبلة يدوية، وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان لها اليوم أن معلومات وصلت إلى الوزارة عن طريق البريد الإلكتروني تفيد بوجود قنبلة يدوية هجومية تم إدخالها للوزارة تمهيدا لإستخدامها في عملية تستهدف اغتيال الوزيرة عديلة حمود.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، فإنه وبفضل ما توصلوا إليه من معلومات، تم التواصل مع الجهات الأمنية المختصة التي قامت بتفتيش الوزارة وتمكنت من العثور على القنبلة اليدوية وإبطال مفعولها.
وأشارت ذات المصادر، أن السلطات الأمنية العراقية فتحت تحقيقا مفصلا من أجل التعرف على هوية الجهة المسؤولة عن هذا الخرق الأمني والمخططين لهذه العملية.
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