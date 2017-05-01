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عاجـــــل: بعد تنصيب ماكرون رئيسا لفرنسا، رئيس الوزراء الفرنسي يقدم استقالته

بتاريــخ : 10 ماي 2017 / 21:21 عاجـــــل: بعد تنصيب ماكرون رئيسا لفرنسا، رئيس الوزراء الفرنسي يقدم استقالته | دولي
عاجـــــل: بعد تنصيب ماكرون رئيسا لفرنسا، رئيس الوزراء الفرنسي يقدم استقالته
قرر رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف اليوم الأربعاء استقالته من الحكومة الفرنسية وذلك بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج الرسمية للإنتخابات الرئاسية.

شوف تيفي

 قرر رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف اليوم الأربعاء استقالته من الحكومة الفرنسية وذلك بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج الرسمية للإنتخابات الرئاسية.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الرئيس فرانسوا هولاند المنتهية ولايته قبِل باستقالة كازنوف، فيما طلب منه تصريف الأعمال الجارية حتى يتم تشكيل فريق حكومي جديد.

وحسب ذات المصادر، فإن استقالة كازنوف من منصب رئيس الوزراء جاءت بعد إعلان المجلس الدستوري الفرنسي في وقت سابق عن فوز الشاب إيمانويل ماكرون برئاسة فرنسا أمام نظيرته مارين لوبين بفارق يزيد عن 66 بالمائة.

‫شوف تيفي

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ماكرون رئيس الوزراء استقالة كازنوف دولي شوف تيفي

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