عاجـــــل: بعد تنصيب ماكرون رئيسا لفرنسا، رئيس الوزراء الفرنسي يقدم استقالته ﻿

قرر رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف اليوم الأربعاء استقالته من الحكومة الفرنسية وذلك بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج الرسمية للإنتخابات الرئاسية.

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قرر رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف اليوم الأربعاء استقالته من الحكومة الفرنسية وذلك بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج الرسمية للإنتخابات الرئاسية.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الرئيس فرانسوا هولاند المنتهية ولايته قبِل باستقالة كازنوف، فيما طلب منه تصريف الأعمال الجارية حتى يتم تشكيل فريق حكومي جديد.

وحسب ذات المصادر، فإن استقالة كازنوف من منصب رئيس الوزراء جاءت بعد إعلان المجلس الدستوري الفرنسي في وقت سابق عن فوز الشاب إيمانويل ماكرون برئاسة فرنسا أمام نظيرته مارين لوبين بفارق يزيد عن 66 بالمائة.