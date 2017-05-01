سعد الدين العثماني يناقش مقترحات التعيين في المناصب العليا مع وزرائه ﻿

ينعقد مجلس الحكومة يوم غد الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، لدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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ينعقد مجلس الحكومة يوم غد الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، لدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.



وسيبدأ المجلس الحكومي للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، حول برنامج عمل إصلاح الإدارة وآليات تنفيذه.



وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فالمجلس سيتدارس مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، قبل أن يواصل أشغاله بدراسة بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي المعتمد بمدينة سرت بليبيا في 2 مارس 2001، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور.



ويلي ذلك، وفق البلاغ، مناقشة البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي المعتمد بدوربان بجنوب إفريقيا في 9 يوليوز 2002، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور.



هذا، وسيختم المجلس أشغاله، يضيف البلاغ، بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.