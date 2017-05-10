عاجل ومؤلم.. هذا هو مصير الجندي المغربي المفقود بإفريقيا الوسطى بعد إصابة سبعة آخرين +صور ﻿

بعد يومين من وقوع الهجوم المسلح على جنود مغاربة بدولة إفريقيا الوسطى، ظهرت صور جديد لهؤلاء الجنود داخل إحدى المستشفيات، تكشف عن نوعية الإصابات التي تعرضوا لها.

"شوف تيفي":

بعد يومين من وقوع الهجوم المسلح على جنود مغاربة بدولة إفريقيا الوسطى، ظهرت صور جديد لهؤلاء الجنود داخل إحدى المستشفيات، تكشف عن نوعية الإصابات التي تعرضوا لها.

وكانت وكالة "فرانس بريس" قد كشفت يومه الأربعاء، أن أربعة جنود وهم ثلاثة كمبوديين ومغربي مفقودين، تم أسرهم من طرف جماعة مسلحة، بعد الهجوم المسلح، الذي وقع أول أمس بإفريقيا الوسطى على بعثة تابعة للأمم المتحدة.

وأكدت الوكالة الفرنسية أن بعثة الأمم المتحدة، قالت في بيانها "إنها تؤكد بأسف أن ثلاثة من الجنود الأربعة الذين فقدوا في الهجوم عثر عليهم مقتولين"، مشيرة إلى أن الجندي "الرابع ما زال مفقودا".

وأوضحت الوكالة ذاتها أن الأمم المتحدة، أدانت مقتل أربعة من جنود حفظ السلام التابعين لها في هجوم نسب إلى مسلحين من حركة "انتي-بالاكا" في جمهورية إفريقيا الوسطى، في أبشع هجوم يطال بعثتها في البلد منذ انتهاء العملية العسكرية الفرنسية "سانغاريس" في أكتوبر 2016.