سيدة تعاني من مرض خطير في القلب والشرايين تناشد القلوب الرحيمة ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو مصور لسيدة مسنة تُدعى فاطمة الشعيبي، أم لخمسة أبناء تبلغ من العمر 54 عاما، تقطن بدرب القبور-ظهر المهراز- بمدينة فاس، تُعاني من مرض خطير في القلب والشرايين والأمعاء، ما

شوف تيفي

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو مصور لسيدة مسنة تُدعى فاطمة الشعيبي، أم لخمسة أبناء تبلغ من العمر 54 عاما، تقطن بدرب القبور-ظهر المهراز- بمدينة فاس، تُعاني من مرض خطير في القلب والشرايين والأمعاء، ما جعلها تعجز عن الحركة، حيث باتت مقعدة إثر الانتفاخ الذي أصابها على مستوى الشرايين.

وحسب مصادر قريبة من عائلة السيدة المريضة، فإن الأطباء وبعد معاينتهم للحالة الصحية لفاطمة الشعيبي، طالبوها بإجراء عملية مستعجلة لتجنب الأسوء.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحالة المادية للسيدة المذكورة لا تسمح لها بإجراء مثل هذه العملية الجراحية.

ومن جهتها، فقد طالبت فاطمة الشعيبي من المحسنين والمسؤولين مساعدتها من أجل إجراء العملية لتتحسن وضعيتها الصحية في أقرب وقت ممكن، ولكل من يرغب في تقديم يد العون لفاطمة المرجوا الاتصال على الأرقام التالية: 0612526138-0622885254