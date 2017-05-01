عاجل و انفراد.. هاشكون الكوبل لي ربح لقب للا لعروسة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها الخاصة، أن كوبل مدينة طنطان ''منعم و نسرين'' انتزع لقب للا لعروسة لموسم 2017.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادرها الخاصة، أن كوبل مدينة طنطان "منعم و نسرين" انتزع لقب للا لعروسة لموسم 2017.

وكشفت مصادرنا إن طاقم البرنامج انتهى من تصوير آخر البرايمات يوم أمس الثلاثاء، حيث تم تتويج كوبل مدينة طانطان الذي تألق في البرنامج و اكتسبوا شهرة كبيرة.

ويحظى برنامج للا لعروسة في نسخته لهذه السنة (2017) بمتابعة كبيرة من طرف المغاربة.