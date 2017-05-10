حصري و بالصور: الطريق الرابطة بين وورززات و مراكش مغلقة و السبب انقلاب شاحنة كبيرة ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر
تشهد حركة المرور على مستوى الطريق الرابط بين مدينتي مراكش و ورززات , القريبة من الواد المالح, (20كلم) من المدينة في إتجاه مراكش, شللا مروريا بعد إنقلاب شاحنة كبيرة تابعة لمشروع الطاقة الشمسية ''نور'' , اليوم الأربعاء .
و ذكرت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'' أن الشاحنة التي إنقلبت قبل قليل , كانت تحمل عددا من الألواح الشمسية الغالية الثمن مما تسبب في خسائر مادية جسيمة يضيف المصدر .
و أضافت المصادر أن عناصر الدرك الملكي و السلطة المحلية الذين حلوا بعين المكان , يسابقون الزمن من أجل إعادة فتح الطريق الوطنية في وجه حركة المرور .
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.