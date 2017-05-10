حصري و بالصور: الطريق الرابطة بين وورززات و مراكش مغلقة و السبب انقلاب شاحنة كبيرة ﻿

تشهد حركة المرور على مستوى الطريق الرابط بين مدينتي مراكش و ورززات , القريبة من الواد المالح, (20كلم) من المدينة في إتجاه مراكش, شللا مروريا بعد إنقلاب شاحنة كبيرة تابعة لمشروع الطاقة الشمسية ''نور'' ,

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



تشهد حركة المرور على مستوى الطريق الرابط بين مدينتي مراكش و ورززات , القريبة من الواد المالح, (20كلم) من المدينة في إتجاه مراكش, شللا مروريا بعد إنقلاب شاحنة كبيرة تابعة لمشروع الطاقة الشمسية ''نور'' , اليوم الأربعاء .



و ذكرت مصادر خاصة لـ''شوف تيفي'' أن الشاحنة التي إنقلبت قبل قليل , كانت تحمل عددا من الألواح الشمسية الغالية الثمن مما تسبب في خسائر مادية جسيمة يضيف المصدر .



و أضافت المصادر أن عناصر الدرك الملكي و السلطة المحلية الذين حلوا بعين المكان , يسابقون الزمن من أجل إعادة فتح الطريق الوطنية في وجه حركة المرور .