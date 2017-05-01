جمعية التجار بخريبكة تتهم القوات العمومية بتعنيف المنتمين لها ﻿

اتهم محمد حداد رئيس جمعية التجار بمدينة خريبكة، رجال القوات العمومية بالاعتداء على التجار المنتمين للجمعية، خلال تنظيمهم لمسيرة احتجاجية في اتجاه باشوية المدينة أول أمس الاثنين.

''شوف تيفي''

اتهم محمد حداد رئيس جمعية التجار بمدينة خريبكة، رجال القوات العمومية بالاعتداء على التجار المنتمين للجمعية، خلال تنظيمهم لمسيرة احتجاجية في اتجاه باشوية المدينة أول أمس الاثنين.

وأوضح حداد أن التجار، نظموا مسيرة في اتجاه الباشوية، بعد أن تخلف ''الباشا'' عن وعوده إليهم بخصوص، تحرير الملك العام ووضع حد للباعة المتجولين، إلا أنهم تفاجئوا بأفراد القوات العمومية، يعترضون سبيلهم على مستوى شارع مولاي يوسف، لتتطور الأمور إلى وقوع مواجهات، أصيب خلالها بعض التجار.

وأضاف حداد أن مستشفى المدينة، رفض منحهم شواهد طبيبة لأسباب تبقى مجهولة، معبرا في الوقت ذاته عن استنكاره الشديد للطريقة التي تم بها التعامل مع مسيرتهم السلمية.