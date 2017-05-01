صادم...200 عائلة بسيدي بنور ضحية ''للدقيق الفاسد'' والداودي يبعث بلجنة للمراقبة ﻿

حلت لجنة مركزية للمراقبة تابعة لوزارة الحكامة والشؤون العامة يوم أمس الثلاثاء بمدينة سيدي بنور للوقوف على حقيقة تضرر حوالي 200 عائلة من الدقيق المدعم غير صالح للأكل سواء للمواطنين أو الحيوانات.

شوف تيفي



حلت لجنة مركزية للمراقبة تابعة لوزارة الحكامة والشؤون العامة يوم أمس الثلاثاء بمدينة سيدي بنور للوقوف على حقيقة تضرر حوالي 200 عائلة من الدقيق المدعم غير صالح للأكل سواء للمواطنين أو الحيوانات.



وكشفت مصادر ''شوف تيفي'' عن تفاجئِ أزيد 200 عائلة تضم حوالي 1000 فرد فوجئوا بأكياس للدقيق المدعم غير صالح للأكل بتاتا، بل أكثر من ذلك تفوح منها رائحة كريهة بالإضافة إلى بداية تغير في اللون من الأبيض إلى الأسود.



وحسب ذات المصدر، فالخطر الكبير من الدقيق الغير الصالح، هو إمكانية إستعمال هذا الدقيق أوغيره بالمنطقة من أرباب المخابز المحلية، وهو ماينذر بحادثة تسمم جماعي، إن لم يتم تدارك المشكل.



من جهة ثانية، أكد الوزير المكلف بالحكامة والشؤون العامة، لحسن الداودي، أمام أعضاء مجلس المستشارين أن لجنة للمراقبة أرسلت يوم أمس الثلاثاء مباشرة نحو مدينة سيدي بنور للوقوف على الموضوع، حيث أن أزيد من 200 عائلة تفاجأت بأكياس الدقيق المدعم من طرف الدولة غير صالح للأكل بتاتا.



وتوعد الداودي بإنزال أقسى العقوبات على من أسماهم بالفاسدين، مصرحا بالقول ''لايعقل أن يبيت الناس ليلا وينتظرون كيس من الدقيق''، مؤكدا'' أن إصلاحا شاملا للموضوع في طريقه للبرلمان قريبا لمناقشته''.