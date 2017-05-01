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بعد الفشل دوليا...البوليساريو تطرق باب البرلمان العربي لإحراج المغرب

بتاريــخ : 10 ماي 2017 / 18:44 بعد الفشل دوليا...البوليساريو تطرق باب البرلمان العربي لإحراج المغرب | بوليتيك
بعد الفشل دوليا...البوليساريو تطرق باب البرلمان العربي لإحراج المغرب
إلتقت المسماة ''سويلمة بيروك'' نائبة رئيس البرلمان الافريقي مع رئيس البرلمان العربي ''مشعل بن فهم السلمي'' في إطار أنشطة الدورة الرابعة لبرلمان عموم افريقيا مطالبة إياه بتبني قضية ''البوليساريو''.

شوف تيفي

إلتقت المسماة ''سويلمة بيروك'' نائبة رئيس البرلمان الافريقي مع رئيس البرلمان العربي ''مشعل بن فهم السلمي'' في إطار أنشطة الدورة الرابعة لبرلمان عموم افريقيا مطالبة إياه بتبني قضية ''البوليساريو''.

وحسب مواقع إعلامية مقربة من قادة مخيمات تندوف، فاللقاء يأتي في إطار التحركات الأخيرة لعدد من الهيئات الدولية بعد القرار الأخير لمجلس الأمن، حيث تباحث الطرفان حول قضية الصحراء المغربية، طالبة منه بضرورة تبني البرلمان العربي موقفا واضحا حول ملف الصحراء المغربية.

ويأتي لقاء اليوم، بعد الإجتماع الذي عقدته سابقا ''سويلمة بيروك'' برئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط التي تحظى بصفة رقابية لدى الأمم المتحدة حيث تداول الطرفان حول معاناة ساكنة مخيمات تندوف.

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البوليساريو المخيمات البرلمان تندوف شوف تيفي

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