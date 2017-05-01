عاجل وحصري.. مدير دار الطالبة بـ''واد لو'' يخرج عن صمته ويكشف حقيقة تعنيفه لتلميذة ﻿

كشف عبد السلام حيون، مدير دار الطالبة بواد لو ، ورئيس جمعية أباء وأولياء مؤسسة تعليمية في اتصال له مع ''شوف تيفي عن '' حقائق مثيرة، بخصوص تلميذة تدعى ''زينب'' تتهمه بتعنيفها والاعتداء عليها داخل الدار.

"شوف تيفي"

كشف عبد السلام حيون، مدير دار الطالبة بواد لو ، ورئيس جمعية أباء وأولياء مؤسسة تعليمية في اتصال له مع "شوف تيفي عن " حقائق مثيرة، بخصوص تلميذة تدعى "زينب" تتهمه بتعنيفها والاعتداء عليها داخل الدار.

وأوضح حيون أن تفاصيل الواقعة، تعود للأسبوع الماضي، حينما كان يقوم بتقديم النصائح للتلميذة "زينب" باعتبارها يتيمة الأب، بعد أن توصل بمعلومات تفيد بأنها على علاقة غير شرعية مع شاب قائلا "شافوها الموظفين مع شاب وخبروني وأنا من الواجب علي نخاف عليها ما شي شي نهار تجيب لي تريبية"، موضحا في الوقت ذاته أنه لم "يلمس" التلميذة ولم يعتد عليها كما تدعي، حيث تفاجأ بها وهي تقوم باستفزازه، وخلال محاولته إسكاتها قامت بضرب نفسها.

وأضاف حيون أن الدليل على محاولة استفزازه هو قيام التلميذة بتسجيل الحوار، الذي دار بينهما، مشيرا إلى أن أطراف خارجية، قامت بتحريضها، نظرا لطبيعة انتمائه الحزبي وكونه يشغل منصب النائب الأول لجماعة وادي لو، حيث قامت بتحريض الطالبات وتغير سلوكها أخيرا بشكل لا يصدق.

وفي تعليقه على ما قالته الفتاة في التسجيل بأن موظفة بالدار، استغلتها ومكنت شخصا من التحرش الجنسي بها، أوضح حيون أن الأمر يعتبر مجرد افتراء لا أساس له من الصحة، نظرا لعلمه الجيد بأخلاق الموظفة.