 في واحد من أخطر الحرائق بالمغرب.. حريق مهول يأتي على حوالي 300 هكتار من الأراضي الفلاحية ضواحي برشيد ﻿
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في واحد من أخطر الحرائق بالمغرب.. حريق مهول يأتي على حوالي 300 هكتار من الأراضي الفلاحية ضواحي برشيد

بتاريــخ : 10 ماي 2017 / 18:29 في واحد من أخطر الحرائق بالمغرب.. حريق مهول يأتي على حوالي 300 هكتار من الأراضي الفلاحية ضواحي برشيد | حوادث و حقوق
في واحد من أخطر الحرائق بالمغرب.. حريق مهول يأتي على حوالي 300 هكتار من الأراضي الفلاحية ضواحي برشيد
أتى حريق و صف بالمهول زوال اليوم الأربعاء، على المئات من الهكتارات الفلاحية بمنطقة ''أولاد عبو'' القريبة من مدينتي برشيد وسطات، خلف خسائر مادية جسيمة للغاية.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

أتى حريق وُ صف بالمهول زوال اليوم الأربعاء، على المئات من الهكتارات الفلاحية بمنطقة ''أولاد عبو'' القريبة من مدينتي برشيد وسطات، خلف خسائر مادية جسيمة للغاية.

وأوضحت مصادر موثوقة من عين المكان أن الحريق، الذي اندلع حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال التهم محاصيل زراعية كبيرة من القمح والشعير بالمساحة المزورعة قدرت بـ 300 هكتار أي ما يعادل 12 كلم .

وأضاف المصدر أن الحريق، الذي اندلع اليوم ومازالت أسبابه مجهولة، تدخلت لإخماده وحدة من الوقاية المدنية بشاحنة واحدة وبعناصر محدودة من الإطفائيين، بمساعدة السكان و أصحاب الأراضي المتضررين.

و أفاد المصدر ذاته أن عدد من الفلاحين، الذين تعرضت محاصيلهم للتلف دخلوا في حالة هستيرية، بعد أن فقد بعضهم محاصيل تصل إلى 40 و 50 هكتار.

و أكد المصدر نفسه أن حريقا مشابها كان قد شب يومي الأحد و الإثنين الماضيين بكل من منطقة ''أولاد سليمان'' و ''القواسم'' وبمنطقة ''النيام''، حيث قام درك ''أولاد عبو'' في فتح تحقيق في شأنه في سلسلة حرائق طرحت أكثر من علامة استفهام من طرف ساكنة المنطقة.

‫شوف تيفي

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أولاد سليمان القواسم النيام شوف تيفي حريق مهول

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