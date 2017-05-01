الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب توضح حقيقة تفويتها ''لوطوروت'' لشركة فرنسية ﻿

فندت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بشكل ''قاطع''،جملة و تفصيلا كل الأخبار و المعلومات المتداولة بشأن تفويتها إلى شركة أجنبية.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



فندت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بشكل ''قاطع''،جملة و تفصيلا كل الأخبار و المعلومات المتداولة بشأن تفويتها إلى شركة أجنبية.

وأوضحت الشركة، في بلاغ تكذيبي ، اليوم الأربعاء، أنها تتعاون مع العديد من الشركاء الأجانب، كان آخرهم الشركة الفرنسية (فينسي أوطوروت)، المكلفة بمهمة التحليل والمساعدة التقنية من أجل عصرنة نظام الأداء، وكذا الشركة اليابانية (هانشين إكسبريسوي)، التي تقدم خدمات تقنية تتكلف بصيانة المنشآت الفنية لا غير.

وأضافت الشركة أن ''الشركتين طورتا خبرة حقيقية ذات صيت دولي في مجال اختصاص كل منهما، وحضور أطرهما في عين المكان يجسد عمليا نقل المهارات لمواردنا البشرية''.



و كانت عدد من المنابر الإعلامية الوطنية قد نشرت أخبار تفيد أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب باشر مسؤولوها مفاوضات وصفت بالجادة مع شركة فرنسية لغرض تفويت استغلال شبكة الطرق السيارة في المغرب لهذه الشركة، على غرار ما هو معمول به في قطاعات استراتيجية أخرى .