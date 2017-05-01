أمن مولاي رشيد يوقع أخطر عصابة تنشط في سرقة المنازل بالبيضاء ﻿

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية مولاي رشيد، اليوم الأربعاء من القبض على عصابة إجرامية مشكلة من 5 أشخاص ينشطون في مجال سرقة المنازل و الوحدات السكنية، بكل من تراب مولاي رشيد و

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر / كريم العلوي



تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية مولاي رشيد، اليوم الأربعاء من القبض على عصابة إجرامية مشكلة من 5 أشخاص ينشطون في مجال سرقة المنازل و الوحدات السكنية، بكل من تراب مولاي رشيد و سيدي البرنوصي.



و ذكرت مصادر أمنية أن عناصر الأمن أوقفت الرأس المدبر للعصابة، بعدما نصبت له كمينا محكما، حيث نجحت عناصر الأمن بعد ذلك من الإيقاع بباقي أفراد العصابة، الذين تتنوع أنشطتهم بين المشاركة و شراء و تسريح المسروق .



وأفادت المصادر أن عناصر الأمن كانت قد توصلت بأربع شكايات في حق العصابة الموقوفة تتعلق بهذه السرقات و قد حجزت المصالح الأمنية لدى أفراد العصابة عدد من المحجوزات.



و من المرتقب أن يقدم أفراد العصابة غدا الخميس أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء.