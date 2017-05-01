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فيديو خطير جدا.. طاكسي بيض مجنون دخل في موطور وكان غادي يقتل الناس في كازا..شوفو أشنو وقع

بتاريــخ : 10 ماي 2017 / 17:51 فيديو خطير جدا.. طاكسي بيض مجنون دخل في موطور وكان غادي يقتل الناس في كازا..شوفو أشنو وقع | حوادث و حقوق
فيديو خطير جدا.. طاكسي بيض مجنون دخل في موطور وكان غادي يقتل الناس في كازا..شوفو أشنو وقع
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء، مقطع فيديو مرعب وخطير، يظهر لحظة قيام سيارة أجرة ''طاكسي بيض''، بدهس دراجة نارية، وبالسير بسرعة جنونية في الاتجاه المعاكس مهددا

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأربعاء، مقطع فيديو مرعب وخطير، يظهر لحظة قيام سيارة أجرة "طاكسي بيض"، بدهس دراجة نارية، وبالسير بسرعة جنونية في الاتجاه المعاكس مهددا حياة المارة للخطر.

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن تفاصيله، جرت، أخيرا، بمدينة الدار البيضاء، وبالتحديد بمنطقة عين السبع، حيث قام شخص يقود سيارة أجرة بيضاء تربط "وسط المدينة بحي البرنوضي"، بدهس دراجة نارية على متنها شخص كاد أن يلقى مصرعه، قبل أن يقوم بعمل مجنون، وهو يقود "الطاكسي" بسرعة جنونية، وذلك من خلال السير في الاتجاه المعاكس خلال محاولته الفرار من عين المكان.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع المصالح الأمينة بمنطقة عين السبع بترصد هذا "الطاكسي"، وإيقاف سائقه، الذي كاد أن ينهي بتهوره حياة العديد من الأبرياء.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي دراجة نارية حي البرنوصي الاتجاه المعاكس منطقة عين السبع

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