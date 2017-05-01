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انفراد: أرملة مرداس لمقربين منها: '' الموت حسن ليا من هاذ الشوهة''

بتاريــخ : 10 ماي 2017 / 17:30 انفراد: أرملة مرداس لمقربين منها: الموت حسن ليا من هاذ الشوهة | حوادث و حقوق
انفراد: أرملة مرداس لمقربين منها: '' الموت حسن ليا من هاذ الشوهة''
''الموت أحسن من هاذ العيشة'' هذه هي العبارة الوحيدة والصادمة التي رددتها أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، ''وفاء'' مباشرة بعد ثبوت تورطها في التخطيط بعد اتهامها بالمشاركة في جريمة قتل زوجها

شوف تيفي:

"الموت أحسن من هاذ العيشة" هذه هي العبارة الوحيدة والصادمة التي رددتها أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، "وفاء" مباشرة بعد ثبوت تورطها في التخطيط بعد اتهامها بالمشاركة في جريمة قتل زوجها رفقة عشيقها "هشام مشتري" قبل إحالتها على سجن عكاشة بالدارالبيضاء.

و قالت مصادر قريبة من الزوجة، إن "وفاء" هددت و فكرت في الانتحار بل تمنت الموت بعد ثبوت وجود خيط رابط بينها و بين هشام مشتري حيث أصبح مصيرها واضحا بقضاء ما تبقى من سنوات حياتها بالسجن،حيث أسرت لمقربين منها، أن الموت أهون لها من ارتباط اسمها و صورتها بجريمة قتل زوجها البرلماني المغدور.

و كشفت ذات المصادر، أنه مباشرة بعدما أدينت وفاء بجريمة قتل زوجها، تمنت الموت ، حيث كانت تتعامل سابقا خلال الاستماع إليها من طرف عناصر الشرطة القضائية بعجرفة كبيرة أثارت استغراب المحققين..

و تتابع الزوجة الخائنة رفقة عشيقها و شخصين آخرين في هذه الجريمة التي هزت الرأي العام المغربي شهر مارس الماضي.

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