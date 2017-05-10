 عاجل وبالصورة.. وفاة فنانة مغربية معروفة يومه الأربعاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. شاهد إثبات يتعرف على المتهمين ويؤكد معاينته لعمليات دهس وقتل أفراد القوات العمومية بسيارات رباعية الدفع خلال أحداث اكديم ازيك | بوليتيك

عاجل.. شاهد إثبات يتعرف على المتهمين ويؤكد معاينته لعمليات دهس وقتل أفراد القوات العمومية بسيارات

فيديو خطير جدا.. طاكسي بيض مجنون دخل في موطور وكان غادي يقتل الناس في كازا..شوفو أشنو وقع | حوادث و حقوق

فيديو خطير جدا.. طاكسي بيض مجنون دخل في موطور وكان غادي يقتل الناس في كازا..شوفو أشنو وقع

انفراد: أرملة مرداس لمقربين منها: الموت حسن ليا من هاذ الشوهة | حوادث و حقوق

انفراد: أرملة مرداس لمقربين منها: '' الموت حسن ليا من هاذ الشوهة''

عاجل وبالصورة.. وفاة فنانة مغربية معروفة يومه الأربعاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة.. وفاة فنانة مغربية معروفة يومه الأربعاء

عاجل وبالصور..شمعة تتسبب في حريق مهول في أحد أكبر أحياء مدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..شمعة تتسبب في حريق مهول في أحد أكبر أحياء مدينة الدار البيضاء

انفراد..في أول رد رسمي لسعيد الصنهاجي حول قضية ابنه: حمزة نصبو عليه و مستاعد نخلص 30 مليون عليه إلى حكمات بها المحكمة | ثقافة و فنون

انفراد..في أول رد رسمي لسعيد الصنهاجي حول قضية ابنه: ''حمزة نصبو عليه و مستاعد نخلص 30 مليون عليه إلى

رسميا..الجيش التونسي يتولى حماية المنشآت الحيوية بعد تصاعد الإحتجاجات | بوليتيك

رسميا..الجيش التونسي يتولى حماية المنشآت الحيوية بعد تصاعد الإحتجاجات

عاجل :بالفيديو والصور..تفكيك خلية إرهابية خطيرة جدا بالبيضاء وطنجة وبمجموعة من المدن المغربية والقضية فيها عبوات ناسفة و استهداف أماكن حساسة | مجتمع

عاجل :بالفيديو والصور..تفكيك خلية إرهابية خطيرة جدا بالبيضاء وطنجة وبمجموعة من المدن المغربية

بالصورة..فنانة مغربية شابة تضع الحجاب | ثقافة و فنون

بالصورة..فنانة مغربية شابة تضع الحجاب

من يلعب في طنجرة الريف؟

عاجل وبالصورة.. وفاة فنانة مغربية معروفة يومه الأربعاء

بتاريــخ : 10 ماي 2017 / 17:16 عاجل وبالصورة.. وفاة فنانة مغربية معروفة يومه الأربعاء | حوادث و حقوق
عاجل وبالصورة.. وفاة فنانة مغربية معروفة يومه الأربعاء
فارقت الفنانة الأمازيغية الرايسة صفية الملقبة بـ ''أولت تلوات'' الحياة منتصف اليوم الأربعاء بمنزلها بمنطقة تلوات نواحي وارزازات عن عمر يناهز 78 سنة ، بعد صراع مع المرض منذ أكثر من سنة، عانت خلاله

"شوف تيفي"

فارقت الفنانة الأمازيغية الرايسة صفية الملقبة بـ "أولت تلوات" الحياة منتصف اليوم الأربعاء بمنزلها بمنطقة تلوات نواحي وارزازات عن عمر يناهز 78 سنة ، بعد صراع مع المرض منذ أكثر من سنة، عانت خلاله ودخلت بسببه مرتين إلى إحدى المستشفيات بمراكش.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن الفنانة، كانت تعاني من مرض مزمن طلية سنتين، مشيرا إلى أنها ستوارى الثرى اليوم بمقبرة قرية تالوات.

تجدر الإشارة إلى أن الراحلة، وهي من مواليد سنة 1946، تنحدر من قبيلة إكَليوا الموجودة بالأطلس الكبير قرب تيزي تيشكا، وقد انطلقت مسيرتها بمدينة مراكش، لتكون بعد ذلك من أشهر فنانات الموسيقى الأمازيغية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الموسيقى الشعبية مراكش تالوات الموسيقى الأمازيغية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فيديو خطير جدا.. طاكسي بيض مجنون دخل في موطور وكان غادي يقتل الناس في كازا..شوفو أشنو وقع | حوادث و حقوق

فيديو خطير جدا.. طاكسي بيض مجنون دخل في موطور وكان غادي يقتل الناس في كازا..شوفو أشنو وقع

انفراد: أرملة مرداس لمقربين منها: الموت حسن ليا من هاذ الشوهة | حوادث و حقوق

انفراد: أرملة مرداس لمقربين منها: '' الموت حسن ليا من هاذ الشوهة''

عاجل وبالصور..شمعة تتسبب في حريق مهول في أحد أكبر أحياء مدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..شمعة تتسبب في حريق مهول في أحد أكبر أحياء مدينة الدار البيضاء

فضيحة أخرى من العيار الثقيل تهز التعليم بالمغرب..تلميذة سلخها مسؤول في دار الطالب والقضية فيها أمور غير أخلاقية+صور وتسجيل يوثق لحظة الاعتداء | حوادث و حقوق

فضيحة أخرى من العيار الثقيل تهز التعليم بالمغرب..تلميذة سلخها مسؤول في دار الطالب والقضية فيها أمور غير أخلاقية+صور وتسجيل يوثق لحظة الاعتداء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصري وبالفيديو.. الكزاز لـ شوف سبور خيري كان رابح وكون مبغيتوش يسجل ميسجلش من الأول | تسجيلات صوتية
منذ 2 ساعات

حصري وبالفيديو.. الكزاز لـ '' شوف سبور'' خيري كان رابح وكون مبغيتوش يسجل ميسجلش من الأول

فضيحة أخرى من العيار الثقيل تهز التعليم بالمغرب..تلميذة سلخها مسؤول في دار الطالب والقضية فيها أمور غير أخلاقية+صور وتسجيل يوثق لحظة الاعتداء | تسجيلات صوتية

فضيحة أخرى من العيار الثقيل تهز التعليم بالمغرب..تلميذة سلخها مسؤول في دار الطالب والقضية فيها أمور غير أخلاقية+صور وتسجيل يوثق لحظة الاعتداء

موزاييك: نادية المغربية تؤدي ببراعة رائعة أسمهان أهوى | قنوات أخرى

موزاييك: نادية المغربية تؤدي ببراعة رائعة أسمهان ''أهوى''

يعيشون 120 عاماً وينجبون في ال65 ولا يصابون بالسّرطان...تعرّفوا إليهم..!! | قنوات أخرى

يعيشون 120 عاماً وينجبون في ال65 ولا يصابون بالسّرطان...تعرّفوا إليهم..!!

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. شاهد إثبات يتعرف على المتهمين ويؤكد معاينته لعمليات دهس وقتل أفراد القوات العمومية بسيارات رباعية الدفع خلال أحداث اكديم ازيك | بوليتيك
منذ 45 ثانية

عاجل.. شاهد إثبات يتعرف على المتهمين ويؤكد معاينته لعمليات دهس وقتل أفراد القوات العمومية بسيارات

فيديو خطير جدا.. طاكسي بيض مجنون دخل في موطور وكان غادي يقتل الناس في كازا..شوفو أشنو وقع | حوادث و حقوق

فيديو خطير جدا.. طاكسي بيض مجنون دخل في موطور وكان غادي يقتل الناس في كازا..شوفو أشنو وقع

انفراد: أرملة مرداس لمقربين منها: الموت حسن ليا من هاذ الشوهة | حوادث و حقوق

انفراد: أرملة مرداس لمقربين منها: '' الموت حسن ليا من هاذ الشوهة''

عاجل وبالصورة.. وفاة فنانة مغربية معروفة يومه الأربعاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة.. وفاة فنانة مغربية معروفة يومه الأربعاء

﻿ ﻿
اليوم 17:16 GMT

عاجل وبالصورة.. وفاة فنانة مغربية معروفة يومه الأربعاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.