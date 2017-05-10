عاجل وبالصورة.. وفاة فنانة مغربية معروفة يومه الأربعاء ﻿

فارقت الفنانة الأمازيغية الرايسة صفية الملقبة بـ ''أولت تلوات'' الحياة منتصف اليوم الأربعاء بمنزلها بمنطقة تلوات نواحي وارزازات عن عمر يناهز 78 سنة ، بعد صراع مع المرض منذ أكثر من سنة، عانت خلاله

"شوف تيفي"

فارقت الفنانة الأمازيغية الرايسة صفية الملقبة بـ "أولت تلوات" الحياة منتصف اليوم الأربعاء بمنزلها بمنطقة تلوات نواحي وارزازات عن عمر يناهز 78 سنة ، بعد صراع مع المرض منذ أكثر من سنة، عانت خلاله ودخلت بسببه مرتين إلى إحدى المستشفيات بمراكش.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن الفنانة، كانت تعاني من مرض مزمن طلية سنتين، مشيرا إلى أنها ستوارى الثرى اليوم بمقبرة قرية تالوات.

تجدر الإشارة إلى أن الراحلة، وهي من مواليد سنة 1946، تنحدر من قبيلة إكَليوا الموجودة بالأطلس الكبير قرب تيزي تيشكا، وقد انطلقت مسيرتها بمدينة مراكش، لتكون بعد ذلك من أشهر فنانات الموسيقى الأمازيغية.