عاجل.. بودريقة من أبرز المرشحين لخلافة حسبان ﻿

حسم برلمان فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في المرشحين لخلافة سعيد حسبان الرئيس الحالي للفريق، ويتعلق الأمر بكل من محمد بودريقة، وجعفر الطاهيري، وطارق البزيوي.

" شوف سبور" : ر.م

حسم برلمان فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في المرشحين لخلافة سعيد حسبان الرئيس الحالي للفريق، ويتعلق الأمر بكل من محمد بودريقة، وجعفر الطاهيري، وطارق البزيوي.

وأفادت مصادر رجاوية، أن مجموعة من المنخرطين قاموا باتصالات مكثفة لحل الأزمة المالية، التي يمر منها النادي، لكن دون جدوى في ظل غياب تام للمكتب المسير عن مركب الوازيس إضافة إلى رفض الرئيس حسبان التواصل مع برلمان النادي.

تجدر الإشارة إلى أن لاعبي فريق الرجاء غابوا للمرة الثانية على التوالي عن الحصة التدريبية، وهددوا المكتب المسير بعدم خوض المباراة المقبلة أمام شباب الريف الحسيمي في حال عدم توصلهم بمستحقاتهم المادية.