عاجل..شمعة تتسبب في حريق مهول في أحد أكبر أحياء مدينة الدار البيضاء ﻿

اندلع قبل قليل من يومه الأربعاء، حريق مهول داخل منزل، يوجد على مستوى حي للا مريم بمدينة الدار البيضاء، كاد أن يودي يحباة شاب يعاني من اضطرابات نفسية.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل من يومه الأربعاء، حريق مهول داخل منزل، يوجد على مستوى حي للا مريم بمدينة الدار البيضاء، كاد أن يودي يحباة شاب يعاني من اضطرابات نفسية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشاب المذكور،أشعل شمعة و استغرق في النوم داخل غرفته، لتندلع بعد ذلك النيران في الأثاث المتواجد بها، ما دفع بالعشرات من أبناء الحي للتدخل وكسر الباب وإنقاذ الشاب، نظرا لغياب أسرته.

وأكد المصدر ذاته أن الوقاية المدنية، تمكنت من إخماد النيران، بينما تم نقل الشاب على وجه السرعة إلى مستشفى سيدي عثمان نتيجة إصابته بالاختناق.