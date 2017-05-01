 انفراد..في أول رد رسمي لسعيد الصنهاجي حول قضية ابنه: ''حمزة نصبو عليه و مستاعد نخلص 30 مليون عليه إلى حكمات بها المحكمة'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..شمعة تتسبب في حريق مهول في أحد أكبر أحياء مدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..شمعة تتسبب في حريق مهول في أحد أكبر أحياء مدينة الدار البيضاء

انفراد..في أول رد رسمي لسعيد الصنهاجي حول قضية ابنه: حمزة نصبو عليه و مستاعد نخلص 30 مليون عليه إلى حكمات بها المحكمة | ثقافة و فنون

انفراد..في أول رد رسمي لسعيد الصنهاجي حول قضية ابنه: ''حمزة نصبو عليه و مستاعد نخلص 30 مليون عليه إلى

رسميا..الجيش التونسي يتولى حماية المنشآت الحيوية بعد تصاعد الإحتجاجات | بوليتيك

رسميا..الجيش التونسي يتولى حماية المنشآت الحيوية بعد تصاعد الإحتجاجات

عاجل :بالفيديو والصور..تفكيك خلية إرهابية خطيرة جدا بالبيضاء وطنجة وبمجموعة من المدن المغربية والقضية فيها عبوات ناسفة و استهداف أماكن حساسة | مجتمع

عاجل :بالفيديو والصور..تفكيك خلية إرهابية خطيرة جدا بالبيضاء وطنجة وبمجموعة من المدن المغربية

بالصورة..فنانة مغربية شابة تضع الحجاب | ثقافة و فنون

بالصورة..فنانة مغربية شابة تضع الحجاب

فضيحة أخرى من العيار الثقيل تهز التعليم بالمغرب..تلميذة سلخها مسؤول في دار الطالب والقضية فيها أمور غير أخلاقية+صور وتسجيل يوثق لحظة الاعتداء | حوادث و حقوق

فضيحة أخرى من العيار الثقيل تهز التعليم بالمغرب..تلميذة سلخها مسؤول في دار الطالب والقضية فيها

سابقة..نجيب بوليف يشكو من سرقة إلياس العماري لإختصاصاته الوزارية للأمانة العامة للبيجيدي | بوليتيك

سابقة..''نجيب بوليف'' يشكو من سرقة ''إلياس العماري'' لإختصاصاته الوزارية للأمانة العامة ''للبيجيدي''

عاجل وحصري..تفاصيل مروعة ومؤلمة حول فاجعة مقتل مشارك أجنبي في سباق الرالي بعد سقوطه بسيارته البورش من أعلى قنطرة أم الربيع بخنيفرة | حوادث و حقوق

عاجل وحصري..تفاصيل مروعة ومؤلمة حول فاجعة مقتل مشارك أجنبي في سباق الرالي بعد سقوطه بسيارته البورش

وأخيرا ..بن كيران يعلن إنتهاء الإعتكاف بصورة جديدة من الديار المقدسة | بوليتيك

وأخيرا ..بن كيران يعلن إنتهاء الإعتكاف بصورة جديدة من الديار المقدسة

من يلعب في طنجرة الريف؟

انفراد..في أول رد رسمي لسعيد الصنهاجي حول قضية ابنه: ''حمزة نصبو عليه و مستاعد نخلص 30 مليون عليه إلى حكمات بها المحكمة''

بتاريــخ : 10 ماي 2017 / 15:53 انفراد..في أول رد رسمي لسعيد الصنهاجي حول قضية ابنه: حمزة نصبو عليه و مستاعد نخلص 30 مليون عليه إلى حكمات بها المحكمة | ثقافة و فنون
انفراد..في أول رد رسمي لسعيد الصنهاجي حول قضية ابنه: ''حمزة نصبو عليه و مستاعد نخلص 30 مليون عليه إلى حكمات بها المحكمة''
عبر الفنان ''سعيد الصنهاجي'' عن أسفه الشديد من الأخبار و الروايات الزائفة، التي صرح بها صهر ابنه ''حمزة''، قائلا ''داكشي كولو كدوب وولدي تنصب عليه''.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



عبر الفنان ''سعيد الصنهاجي'' عن أسفه الشديد من الأخبار و الروايات الزائفة، التي صرح بها صهر ابنه ''حمزة''، قائلا ''داكشي كولو كدوب وولدي تنصب عليه''.

و أكد النجم المغربي خلال تصريح حصري لـ''شوف تيفي'' أن ابنه حمزة و الذي يمر بأزمة نفسية، لا يغادر منزل الأسرة بمنطقة ''دار بوعزة''، حيث كان ضحية نصب عائلة استغلت صغر سنه وطيشه.

و أضاف سعيد و هو يتحدث بنبرة حزينة ''هذ البنت و الي الوليد ديالها جدارمي و الله ما عمرني شفتهم لا هما لا خوها'' و أردف قائلا'' هذا الناس ومني ولدي ما عطاهش لمقدم شهادة العزوبة داوه هذا الناس و كراو ليه فسيدي مومن تا خدا الشهادة و زوجوه البنت كبر منو بعدما وهموه أنها قاصر و أنه يقدر يمشي للحبس إلى متزوش بها و دارو ليه 30 مليون فالصداق''، وأضاف سلطان الأغنية الشعبية المغربية أنه يثق بالقضاء لإنصافه هو وابنه في هذا الملف و أن الأمور القانونية بيد محاميه، معبرا أنه و في حال ما إذا أصدرت المحكمة حكما بتسديد المبلغ المذكور فإنه على أتم الاستعداد لذلك.

و أضاف ''الصنهاجي'' خلال التصريح ذاته ''أنا مظلوم و نقطة ضعفي أنني لا أجيد الدفاع عن نفسي عندما أقع أو يقع واحد من أفراد عائلتي في مثل هذه المواقف معلقا ''الغالب الله'' .

و تمنى صاحب أغنية ''شيطانة'' أن تحمل الأشهر المقبلة من سنة 2017 أخبار و مفاجأة سعيدة تنسي عائلته و جمهوره الفني في كل اللحظات السيئة التي عاشها و عائلته خلال بداية هذه السنة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

سعيد الصنهاجي شيطانة شوف تيفي شهادة العزوبة نقطة ضعفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصورة..فنانة مغربية شابة تضع الحجاب | ثقافة و فنون

بالصورة..فنانة مغربية شابة تضع الحجاب

إبتسام تسكت ترد على الشائعات :هذه حقيقة الديو الذي سيجمعني بفنان مغربي | ثقافة و فنون

إبتسام تسكت ترد على الشائعات :''هذه حقيقة الديو الذي سيجمعني بفنان مغربي''

بالصور..بنت الستاتي تتحدى والدها الفنان الشعبي من جديد وها شنو دارت | ثقافة و فنون

بالصور..بنت الستاتي تتحدى والدها الفنان الشعبي من جديد وها شنو دارت

بالفيديو:بعد إعلان مرضه..أمينوكس دار الروينة فالجديدة و الشيخة التسونامي ترد | ثقافة و فنون

بالفيديو:بعد إعلان مرضه..أمينوكس دار الروينة فالجديدة و الشيخة التسونامي ترد

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصري وبالفيديو.. الكزاز لـ شوف سبور خيري كان رابح وكون مبغيتوش يسجل ميسجلش من الأول | تسجيلات صوتية
منذ 54 دقيقة

حصري وبالفيديو.. الكزاز لـ '' شوف سبور'' خيري كان رابح وكون مبغيتوش يسجل ميسجلش من الأول

فضيحة أخرى من العيار الثقيل تهز التعليم بالمغرب..تلميذة سلخها مسؤول في دار الطالب والقضية فيها أمور غير أخلاقية+صور وتسجيل يوثق لحظة الاعتداء | تسجيلات صوتية

فضيحة أخرى من العيار الثقيل تهز التعليم بالمغرب..تلميذة سلخها مسؤول في دار الطالب والقضية فيها أمور غير أخلاقية+صور وتسجيل يوثق لحظة الاعتداء

موزاييك: نادية المغربية تؤدي ببراعة رائعة أسمهان أهوى | قنوات أخرى

موزاييك: نادية المغربية تؤدي ببراعة رائعة أسمهان ''أهوى''

يعيشون 120 عاماً وينجبون في ال65 ولا يصابون بالسّرطان...تعرّفوا إليهم..!! | قنوات أخرى

يعيشون 120 عاماً وينجبون في ال65 ولا يصابون بالسّرطان...تعرّفوا إليهم..!!

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..شمعة تتسبب في حريق مهول في أحد أكبر أحياء مدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق
منذ 17 دقيقة

عاجل..شمعة تتسبب في حريق مهول في أحد أكبر أحياء مدينة الدار البيضاء

انفراد..في أول رد رسمي لسعيد الصنهاجي حول قضية ابنه: حمزة نصبو عليه و مستاعد نخلص 30 مليون عليه إلى حكمات بها المحكمة | ثقافة و فنون

انفراد..في أول رد رسمي لسعيد الصنهاجي حول قضية ابنه: ''حمزة نصبو عليه و مستاعد نخلص 30 مليون عليه إلى

رسميا..الجيش التونسي يتولى حماية المنشآت الحيوية بعد تصاعد الإحتجاجات | بوليتيك

رسميا..الجيش التونسي يتولى حماية المنشآت الحيوية بعد تصاعد الإحتجاجات

عاجل :بالفيديو والصور..تفكيك خلية إرهابية خطيرة جدا بالبيضاء وطنجة وبمجموعة من المدن المغربية والقضية فيها عبوات ناسفة و استهداف أماكن حساسة | مجتمع

عاجل :بالفيديو والصور..تفكيك خلية إرهابية خطيرة جدا بالبيضاء وطنجة وبمجموعة من المدن المغربية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.