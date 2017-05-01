انفراد..في أول رد رسمي لسعيد الصنهاجي حول قضية ابنه: ''حمزة نصبو عليه و مستاعد نخلص 30 مليون عليه إلى حكمات بها المحكمة'' ﻿

عبر الفنان ''سعيد الصنهاجي'' عن أسفه الشديد من الأخبار و الروايات الزائفة، التي صرح بها صهر ابنه ''حمزة''، قائلا ''داكشي كولو كدوب وولدي تنصب عليه''.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر





عبر الفنان ''سعيد الصنهاجي'' عن أسفه الشديد من الأخبار و الروايات الزائفة، التي صرح بها صهر ابنه ''حمزة''، قائلا ''داكشي كولو كدوب وولدي تنصب عليه''.



و أكد النجم المغربي خلال تصريح حصري لـ''شوف تيفي'' أن ابنه حمزة و الذي يمر بأزمة نفسية، لا يغادر منزل الأسرة بمنطقة ''دار بوعزة''، حيث كان ضحية نصب عائلة استغلت صغر سنه وطيشه.



و أضاف سعيد و هو يتحدث بنبرة حزينة ''هذ البنت و الي الوليد ديالها جدارمي و الله ما عمرني شفتهم لا هما لا خوها'' و أردف قائلا'' هذا الناس ومني ولدي ما عطاهش لمقدم شهادة العزوبة داوه هذا الناس و كراو ليه فسيدي مومن تا خدا الشهادة و زوجوه البنت كبر منو بعدما وهموه أنها قاصر و أنه يقدر يمشي للحبس إلى متزوش بها و دارو ليه 30 مليون فالصداق''، وأضاف سلطان الأغنية الشعبية المغربية أنه يثق بالقضاء لإنصافه هو وابنه في هذا الملف و أن الأمور القانونية بيد محاميه، معبرا أنه و في حال ما إذا أصدرت المحكمة حكما بتسديد المبلغ المذكور فإنه على أتم الاستعداد لذلك.



و أضاف ''الصنهاجي'' خلال التصريح ذاته ''أنا مظلوم و نقطة ضعفي أنني لا أجيد الدفاع عن نفسي عندما أقع أو يقع واحد من أفراد عائلتي في مثل هذه المواقف معلقا ''الغالب الله'' .



و تمنى صاحب أغنية ''شيطانة'' أن تحمل الأشهر المقبلة من سنة 2017 أخبار و مفاجأة سعيدة تنسي عائلته و جمهوره الفني في كل اللحظات السيئة التي عاشها و عائلته خلال بداية هذه السنة.



