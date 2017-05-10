رسميا..الجيش التونسي يتولى حماية المنشآت الحيوية بعد تصاعد الإحتجاجات ﻿

أعلن رئيس الجمهورية التونسية، ''الباجي قائد السبسي'' خلال كلمة ألقاها بقصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية صباح اليوم الأربعاء، أن الجيش سيتولى رسميا حماية الشركات البترولية والمنشآت الحيوية.

شوف تيفي



أعلن رئيس الجمهورية التونسية، ''الباجي قائد السبسي'' خلال كلمة ألقاها بقصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية صباح اليوم الأربعاء، أن الجيش سيتولى رسميا حماية الشركات البترولية والمنشآت الحيوية.



وأضاف الباجي، أنه من حق الجميع الخروج للشارع، خاصة بمنطقة ''القيروان وقفصة وتطاوين لكن هناك حدود يجب أن نقف عندها''، مؤكدا بأنه ''يجب إعادة هيبة الدولة وإرجاع إنتاج الفوسفاط والبترول والغاز إلى حالته الطبيعية''.



من جهة ثانية، أكد الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني العقيد ''بلحسن الوسلاتى، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاربعاء، أن الوزارة بصدد مواصلة التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية بخصوص آليات وإجراءات تنفيذ ما أعلن عنه رئيس الجمهورية اليوم، علما أن الجيش الوطني يقوم حاليا بحماية عدد من هذه المنشآت.