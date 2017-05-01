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حصري.. طاليب يكشف لـ '' شوف سبور'' عن الفريق الذي سينضم إليه اللاعب أزارو

بتاريــخ : 10 ماي 2017 / 15:41 حصري.. طاليب يكشف لـ شوف سبور عن الفريق الذي سينضم إليه اللاعب أزارو | سبور
حصري.. طاليب يكشف لـ '' شوف سبور'' عن الفريق الذي سينضم إليه اللاعب أزارو
أكد عبد الرحيم طاليب، مدرب فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، أن اللاعب وليد أزارو توصل يوم أمس الثلاثاء بعرض رسمي من فريق مونبولييه الفرنسي، مشيرا إلى أن اللاعب لن يلعب لاي فريق داخل البطولة

'' شوف سبور '' : رشيد محمودي

أكد عبد الرحيم طاليب، مدرب فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، أن اللاعب وليد أزارو توصل يوم أمس الثلاثاء بعرض رسمي من فريق مونبولييه الفرنسي، مشيرا إلى أن اللاعب لن يلعب لاي فريق داخل البطولة الاحترافية نهاية الموسم الحالي في حال لم تكتمل الصفقة.

وأفاد طاليب في تصريح لـ '' شوف سبور'' أن مؤهلات اللاعب الدولي وليد أزارو تخول له اللعب في أقوى الدوريات الأوروبية، كما أنه لا يفكر إطلاقا في مواصلة مسيرته الكروية داخل البطولة الاحترافية خارج فريقه الأم الدفاع الحسني الجديدي، في إشارة منه إلى أنه رغم العروض المغرية من الأندية المغربية فلن يرحل عن الجديدة سوى إذا كان سيلعب خارج المغرب.

تجدر الإشارة إلى أن اللاعب أزارو تمكن من تسجيل 8 أهداف خلال منافسات البطولة الاحترافية وقدم مباريات جيدة رفقة كل المنتخبات الوطنية.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب وليد أزارو

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