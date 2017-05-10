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عاجل :بالفيديو والصور..تفكيك خلية إرهابية خطيرة جدا بالبيضاء وطنجة وبمجموعة من المدن المغربية والقضية فيها عبوات ناسفة و استهداف أماكن حساسة

بتاريــخ : 10 ماي 2017 / 15:39 عاجل :بالفيديو والصور..تفكيك خلية إرهابية خطيرة جدا بالبيضاء وطنجة وبمجموعة من المدن المغربية والقضية فيها عبوات ناسفة و استهداف أماكن حساسة | مجتمع
عاجل :بالفيديو والصور..تفكيك خلية إرهابية خطيرة جدا بالبيضاء وطنجة وبمجموعة من المدن المغربية والقضية فيها عبوات ناسفة و استهداف أماكن حساسة
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي 9 و 10 ماي 2017، من إيقاف 6 أشخاص يشتبه في موالاتهم لما يسمى بتنظيم ''الدولة الإسلامية''، ينشطون بمدن الدار

"شوف تيفي"

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي 9 و 10 ماي 2017، من إيقاف 6 أشخاص يشتبه في موالاتهم لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، ينشطون بمدن الدار البيضاء وطنجة وتطوان ومراكش وآسفي.

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، فقد أظهر البحث الأولي بأن المشتبه فيهم، والذين انخرطوا في أعمال الإشادة والدعاية لفائدة "داعش"، توعدوا من خلالها بتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة على غرار ما يقوم به مقاتلو هذا التنظيم من أعمال همجية في العديد من دول العالم.

وأوضح البلاغ أن البحث، أكد أن بعض الموقوفين الذين تربطهم علاقات بمقاتلين بالساحة السورية العراقية، استطاعوا اكتساب مهارات في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف بعض المواقع الحيوية وأماكن ترفيهية ومرافق عمومية بعدد من مدن المملكة، وقد أسفرت عملية التفتيش على حجز مجموعة من المعدات الإلكترونية وأسلاك كهربائية وقفازات وأقنعة واقية، يشتبه في استعمالها في صناعة العبوات المتفجرة، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء، ومخطوطات تبيح قتل غير الموالين ل"داعش" وتجسد راية هذا التنظيم.

وأكدت وزارة الداخلية أن المشتبه فيهم، سيتم تقديمهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي خلية إرهابية المملكة العالم سوريا طنجة الدارالبيضاء

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