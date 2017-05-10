بالصورة..فنانة مغربية شابة تضع الحجاب ﻿

شوف تيفي
نشرت الممثلة المغربية صفاء حبيركو اليوم الأربعاء، صورة عبر حسابها الخاص بالانستغرام و هي تضع الحجاب.
و قد علقت صفاء على الصورة بالقول: "عواشركم مبروكة " ،بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
الصورة لقيت إعجاب جمهور صفاء حبيركو الذين كشفوا أنها وضعت الحجاب من خلال أدائها لدور جديد ستظهر من خلاله في رمضان المقبل.
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