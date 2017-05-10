بالصورة..فنانة مغربية شابة تضع الحجاب ﻿

نشرت الممثلة المغربية صفاء حبيركو اليوم الأربعاء، صورة عبر حسابها الخاص بالانستغرام و هي تضع الحجاب.

شوف تيفي

نشرت الممثلة المغربية صفاء حبيركو اليوم الأربعاء، صورة عبر حسابها الخاص بالانستغرام و هي تضع الحجاب.

و قد علقت صفاء على الصورة بالقول: "عواشركم مبروكة " ،بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

الصورة لقيت إعجاب جمهور صفاء حبيركو الذين كشفوا أنها وضعت الحجاب من خلال أدائها لدور جديد ستظهر من خلاله في رمضان المقبل.



