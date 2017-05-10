 فضيحة أخرى من العيار الثقيل تهز التعليم بالمغرب..تلميذة سلخها مسؤول في دار الطالب والقضية فيها أمور غير أخلاقية+صور وتسجيل يوثق لحظة الاعتداء ﻿
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فضيحة أخرى من العيار الثقيل تهز التعليم بالمغرب..تلميذة سلخها مسؤول في دار الطالب والقضية فيها أمور غير أخلاقية+صور وتسجيل يوثق لحظة الاعتداء | حوادث و حقوق

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فضيحة أخرى من العيار الثقيل تهز التعليم بالمغرب..تلميذة سلخها مسؤول في دار الطالب والقضية فيها أمور غير أخلاقية+صور وتسجيل يوثق لحظة الاعتداء

بتاريــخ : 10 ماي 2017 / 15:12 فضيحة أخرى من العيار الثقيل تهز التعليم بالمغرب..تلميذة سلخها مسؤول في دار الطالب والقضية فيها أمور غير أخلاقية+صور وتسجيل يوثق لحظة الاعتداء | حوادث و حقوق
فضيحة أخرى من العيار الثقيل تهز التعليم بالمغرب..تلميذة سلخها مسؤول في دار الطالب والقضية فيها أمور غير أخلاقية+صور وتسجيل يوثق لحظة الاعتداء
حصلت ''شوف تيفي'' على تسجيل صوتي، قيل بأنه يوثق قيام مسؤول إداري بدار الطالب والطالبة بواد لو ضواحي تطوان بالاعتداء على تلميذة وتعنيفها بطريقة بشعة جدا، حينما كانت تطالبه بحقوقها، وبحمايتها من إحدى

''شوف تيفي''

حصلت ''شوف تيفي'' على تسجيل صوتي، قيل بأنه يوثق قيام مسؤول إداري بدار الطالب والطالبة بواد لو ضواحي تطوان بالاعتداء على تلميذة وتعنيفها بطريقة بشعة جدا، حينما كانت تطالبه بحقوقها، وبحمايتها من إحدى العاملات بالدار.

وفي تفاصيل هذه الواقعة، كشف مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن التلميذة والتي تدعى ''زينب'' هي من قامت بتسجيل لحظة الاعتداء عليها بواسطة هاتفها النقال، حيث استفسرت المسؤول عن السبب وراء ترك عاملة الدار لباب غرفتها مفتوحا ليلا، بالرغم من علمه بوجود تلاميذ ذكور معهم بالمبنى نفسه، لتتطور الأمور بينهما، ليقوم المدير بتعنيف التلميذة، التي كشفت وهي تصرخ بأن العاملة قامت سابقا باستغلالها خارج الدار في أمور غير أخلاقية.

وأكد المصدر ذاته أن هذه التلميذة البالغة من العمر 19، تدرس بالمستوى الثالثة إعدادي، وتقطن بدار الطالبات التي تتواجد بدوار بنى الرزين بواد لو ضواحي إقليم تطوان.

وحاولت ''شوف تيفي'' الاتصال بمسؤولين داخل هذه الدار للحصول على استفسار لكن الهواتف ظلت ترن دون مجيب.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي دار الطالب التلميذة إقليم تطوان التسجيل الصوتي

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