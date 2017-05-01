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سابقة..''نجيب بوليف'' يشكو من سرقة ''إلياس العماري'' لإختصاصاته الوزارية للأمانة العامة ''للبيجيدي''

بتاريــخ : 10 ماي 2017 / 15:07 سابقة..نجيب بوليف يشكو من سرقة إلياس العماري لإختصاصاته الوزارية للأمانة العامة للبيجيدي | بوليتيك
سابقة..''نجيب بوليف'' يشكو من سرقة ''إلياس العماري'' لإختصاصاته الوزارية للأمانة العامة ''للبيجيدي''
إتهم كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بأن الإتفاقية الموقعة مؤخرا بين رئيس جهة طنجة تطوان وشركة إسبانية



بوليتيك
شوف تيفي

إتهم كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بأن الإتفاقية الموقعة مؤخرا بين رئيس جهة طنجة تطوان وشركة إسبانية ليس من إختصاصه، على هامش لقاء الأمانة العامة للحزب يوم أمس الثلاثاء.


وكشف بوليف من خلال تدوينة على صفحته بالفايسبوك، بالقول'' وددت في هذه التدوينة أن أتناول موضوع يهم بعض المسؤولين الذين يحاولون التعليق بطريقتهم الخاصة على ما يقوم به الآخرون، دون اطلاع على المضمون وبناء على أوهام وقراءات بعيدة عن الحقيقة...موقع هذا الكلام هو تعليق الآلاف، ومنهم أخونا الياس العماري ، على تدوينتي حول الإسراء والمعراج، بقراءته الخاصة، وذاك حقهم، وهو حقه...''.

وأضاف بوليف، '' بأن مناسبة الحديث هو ما قرأت في الصحافة بكون مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي يرأسه الاخ الياس، وقع اتفاقية مع شركة إسبانية حتى تقوم باستثمارات في النقل البحري، علما أنه ليس من اختصاصات الجهة، سواء الذاتية أم المشتركة أم المنقولة، العمل على تدبير النقل البحري، الذي هو من اختصاص الوزارة المكلفة بالنقل...''.

وإختتم بوليف، تدوبنته بالقول'' لن أتحدث للاخ الياس عن أمور أخرى تخص النيات والتأويلات، فقط وددت أن أذكر الكثيرين، وما هذا إلا مثال واحد فقط، على أن الاهتمام بما نقوم به والاحسان فيه خير من الاهتمام بما يقوم به الآخرون دون اطلاع على كنه الامور...وإنما لحاجة في نفس يعقوب، نقبل النصح والنصيحة، ولا خير فينا إن لم نقبلها...مع خالص الاحترام للمخالفين والمنتقدين...تدوينة مكتوبة على هامش لقاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية''.


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