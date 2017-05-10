عاجل وحصري..تفاصيل مروعة ومؤلمة حول فاجعة مقتل مشارك أجنبي في سباق الرالي بعد سقوطه بسيارته البورش من أعلى قنطرة أم الربيع بخنيفرة ﻿

في جديد فاجعة مقتل مشارك أجنبي ينحدر من إمارة موناكو في رالي السيارات السريعة بخنيفرة، علمت ''شوف تيفي'' أن المتوفي كان يقود سيارة سريعة من نوع ''بورش''، ومباشرة بعد وصوله لقنطرة واد ''أم الربيع'' على مستوى

"شوف تيفي"

في جديد فاجعة مقتل مشارك أجنبي ينحدر من إمارة موناكو في رالي السيارات السريعة بخنيفرة، علمت "شوف تيفي" أن المتوفي كان يقود سيارة سريعة من نوع "بورش"، ومباشرة بعد وصوله لقنطرة واد "أم الربيع" على مستوى الجماعة القروية "لهري" ونظرا للسرعة المفرطة فقد السيطرة على المقود، لتسقط السيارة في المياه في مشهد وصف بالمروع والخطير.

وأكد المصدر ذاته أن مساعد السائق، وهو فرنسي استطاع النجاة بعد أن غادر السيارة وسبح لليابسة، بينما لم يتمكن السائق من النجاة بعد أن علقت قدماه في بوابة السيارة، موضحا أن حالة استنفار أمني غير مسبوق، شهدتها المنطقة، حيث حلت بعين المكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية.

وأشار ذات المصدر أن رجال الوقاية المدنية، استطاعوا انتشال السيارة وجثة السائق بعد العثور عليها في عمق 10 أمتار بمياه واد أم الربيع، ليتم نقلة جثمانه إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة.

وأفاد مصدر "شوف تيفي" من عين المكان، أن منظمي "الرالي"، وجهوا الشكر للسلطات المحلية التي قامت بعملها بكل احترافية بالرغم من ضعف الإمكانيات.



